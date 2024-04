O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) discursou em inglês durante o ato pró-bolsonaro no Rio de Janeiro neste domingo (21/4). O parlamentar bolsonarista exaltou o empresário Elon Musk, que no início de abril fez ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes alegando a defesa da liberdade de expressão do brasileiro.

Gayer, que é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, é um dos principais nomes do núcleo ideológico do PL na Câmara dos Deputados. O parlamentar era professor de inglês antes de ser eleito para o Parlamento em Brasília.

Seu discurso foi curto, apressado pelo pastor Silas Malafaia, organizador do evento, mas ele aproveitou a oportunidade para exaltar o empresário dono da rede social X. "Vou mandar um último recado, desta vez para o mundo todo escutar. Vou falar em inglês porque com certeza o Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui agora", disse.

"É uma mensagem para o mundo. Olhem o que está acontecendo no Brasil hoje. O que vocês veem aqui são pessoas lutando por democracia. São pessoas que amam a liberdade e não desistem. São pessoas dispostas a dar as suas vidas e que nunca vão desistir. Nós seremos a esperança para o mundo", emendou, em inglês.

Elon Musk foi citado mais de uma vez durante o ato na capital fluminense. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, pediu uma salva de palmas para o bilionário e agradeceu pelos posicionamentos.

Já o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou o estrangeiro e disse que a mídia tenta rotulá-lo como ditador. “É um homem que teve a coragem de mostrar, com algumas provas e outras virão, com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo, o quanto de liberdade já perdemos”, disse Bolsonaro.

Segundo o antigo mandatário, é impossível Musk tentar impor uma ditadura no Brasil. “A mídia ainda tem a desfaçatez de dizer que ele está atacando a nossa democracia para impor uma ditadura. Na ditadura não tem economia, não tem liberdade, e ele não teria como ganhar absolutamente nada aqui no Brasil”, completou.