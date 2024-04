Por 4 a 2, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) formou maioria, na tarde desta terça-feira (9/4), contra a cassação do senador do Sergio Moro (União-PR). Julgamento deverá ser encerrado ainda hoje. Até o momento, quatro juízes votaram contra a perda do mandato. O desembargador Luciano Falavinha, relator do caso, votou a favor de Moro e foi acompanhado por Claudia Cristofani, Guilherme Denz e Anderson Ricardo Fogaça. Contra o senador votaram José Rodrigo Sade e Julio Jacob Junior.

Leia também: STF marca depoimentos na ação contra Carla Zambelli



O único voto restante é o do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente da corte, mas o resultado a favor do senador já está garantido. Os magistrados que votaram contra a cassação de Moro não viram motivos para a perda de mandato. Os partidos autores da ação e o Ministério Público Eleitoral apontaram que o senador teve vantagem sobre os concorrentes nas eleições de 2022 por ter feito uma pré-campanha à Presidência com gastos de mais de R$ 2 milhões. Para os desembargadores, porém, não ficou provado que isso configurou vantagem indevida a Moro.