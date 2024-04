O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, nesta terça-feira (10/4), para assinar a ordem de início das obras da BR-265 entre Lavras e Nazareno. A reforma será realizada em toda a rodovia e o investimento do governo federal é de R$ 54 milhões, beneficiando 200 mil habitantes da região.

Renan desembarcou em Barbacena, cidade vizinha, e estava acompanhado pelos deputados Reginaldo Lopes (PT) e Luiz Fernando Faria (PSD). Lá, ele se encontrou com autoridades da região, como o prefeito de Barbacena, Carlos Du (MDB), e o prefeito de São João del-Rei, Nivaldo de Andrade (PDS).

O investimento foi viabilizado após uma ampla negociação feita por Reginaldo Lopes. Ao jornal Estado de Minas, o deputado confirmou que o trecho será completamente recuperado e está prevista a construção de uma terceira faixa em pontos estratégicos.

Ele também destacou os acidentes frequentes na rodovia e celebrou os investimentos do governo Lula no estado. “Serão 1 bilhão em investimentos em Minas e precisamos aumentar a segurança do nosso estado. Além disso, a ampliação de investimentos abre tantas novas possibilidades para Minas Gerais, que precisa ter uma malha rodoviária condizente com seu tamanho”, afirmou.

Segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de janeiro, o Índice de Condição de Manutenção (ICM) indica que a maior parte do trecho que será reformado está em condições péssimas (ICM superior a 70) ou ruins (ICM entre 50 e 70). Quanto mais próximo de 100, piores são as condições da via pública. Essa análise considera vários indicadores, como o número de buracos, altura da vegetação, remendos, áreas trincadas na estrada, entre outros.

Coincidentemente, pela manhã, a estrada acabou sendo interrompida após um acidente envolvendo três caminhões. De acordo com a Polícia Rodoviária, não houve vítimas. O ministro passou pela interdição e, ao lado dos prefeitos e deputados, constatou a urgência do investimento.

Nas redes sociais, o ministro falou sobre a visita. “O trabalho em Minas não para. Começamos este segundo dia em Barbacena visitando obras em andamento na região e assinamos a ordem de serviço para manutenção na BR-265/MG, no trecho entre Lavras e São João del-Rei. Serão R$ 54 milhões em investimentos que vão trazer melhorias, garantir segurança e fomentar a economia na região, beneficiando diretamente 220 mil mineiros. Com trabalho sério e empenho, vamos proporcionar a Minas Gerais as rodovias que o estado merece”, afirmou.

Ministro em Minas

Este é o segundo dia do ministro Renan Filho em Minas Gerais. Na segunda-feira (8/4), ele esteve na BR-381, em visita às obras do trecho de travessia urbana da estrada em Timóteo, no Vale do Aço. Durante conversa com a imprensa, ele prometeu a publicação dos dois editais para a duplicação da BR-381 até o fim de maio.

As obras de duplicação da BR-381 foram divididas em duas partes. A primeira será realizada pelo governo federal entre BH e Caeté. O restante da rodovia terá intervenções a cargo da iniciativa privada.

A retirada do trecho mais próximo à capital foi uma estratégia do Ministério dos Transportes para atrair empresas interessadas na privatização. Esse ponto da via é apontado como um dos motivos da falta de interesse da iniciativa privada em assumir a rodovia, devido aos altos riscos geológicos e jurídicos, especialmente relacionados à necessidade de desapropriação de cerca de duas mil famílias que vivem às margens da pista.







Previsto para ocorrer no segundo semestre, este será o terceiro leilão de concessão da BR-381 em três anos consecutivos. Os dois últimos terminaram desertos.