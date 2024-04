Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral faz uso de técnica de deepfake para colocar o rosto do pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes em vídeo do Ken

O MDB afirmou que vai entrar na Justiça após a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), fazer uso de deepfake para colocar o rosto do atual prefeito e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) no lugar do personagem "Ken" no filme da "Barbie".

“O Diretório Municipal do MDB de São Paulo, partido do prefeito Ricardo Nunes, tomará as medidas judiciais cabíveis quanto à postagem e lamenta o expediente juvenil e ilegal adotado pela pré-candidata a prefeita de São Paulo pelo PSB", disse o partido em nota.

A publicação foi apagada e posteriormente, Tabata Amaral postou um novo vídeo com o rosto de Nunes recortado e colocado em cima do ator Ryan Gosling - intérprete de "Ken" no filme. Ela respondia a uma informação divulgada pela jornalista Daniela Lima, da GloboNews, de que ela seria a "Barbie da política".

Em fevereiro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou uma resolução que veta o uso de deepfake no pleito deste ano.

"É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake)", alega o texto do TSE.