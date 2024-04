O Ministério da Justiça divulgou que cerca de R$ 6 milhões foram gastos na busca por Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A busca, iniciada em 14 de fevereiro, terminou nessa quinta-feira (4/4) com a prisão dos dois. O gasto médio foi de R$ 121 mil por dia.

A maior parte dos gastos foi utilizada pela Polícia Rodoviário Federal (PRF), que gastou R$ 3,3 milhões, seguida pela Força Nacional, com R$ 1,4 milhão, a Polícia Federal, com R$ 665 mil, e a Força Penal Nacional, com R$ 625 mil.

Os dois fugitivos, membros do Comando Vermelho no Acre, foram capturados em Marabá, no interior do Pará. Além deles, foram presas outras quatro pessoas.

Eles foram as únicas pessoas a fugir do sistema penitenciário federal brasileiro: passaram por Ceará, Piauí e Maranhão.