Postagem do MTST na feita Sexta-Feira Santa

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) disse ter considerado "inapropriada" a postagem feita na Sexta-feira Santa (29/3) e a apagou nesta quarta-feira (3/4).

A decisão ocorreu após reunião da coordenação nacional da entidade. “Reafirmamos o respeito às religiões cristãs e o compromisso com a liberdade de manifestação religiosa”, explicou o movimento. Ainda repudiaram “as lideranças bolsonaristas que tentaram fazer uso político da situação”.

NOTA DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MTST



Após reunião da coordenação nacional, realizada hoje, dia 03/04, o MTST vem a público se manifestar a respeito da postagem realizada no twitter no último fim de semana. + pic.twitter.com/GcqNeKdLnb — MTST (@mtst) April 3, 2024

A postagem mostrava a imagem de Jesus crucificado ao lado de soldados romanos com os dizeres “bandido bom é bandido morto”.

Diversos políticos se manifestaram sobre o caso, o deputado estadual por São Paulo Danilo Balas (PL) acionou o Ministério Público do estado contra o MTST por intolerância religiosa.

Candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamou o MTST de “turma do Boulos”. “Na sexta-feira Santa, ver uma postagem dessas é de cortar o coração. Um sacrilégio. Essa turma do Boulos só ataca a tudo e a todos. Estou indignado”, reclamou.

Guilherme Boulos (Psol-SP), que também é um dos nomes que despontam na disputa pela prefeitura da capital paulista, foi militante e uma das lideranças do MTST, mas não integra mais o movimento.

Marina Helena, pré-candidata do Novo, foi outra que citou o “MTST do Boulos”. “Logo em um dia tão importante para os cristãos, o MTST do Boulos usou a crucificação para comparar bandidos e Jesus. Como é possível alguém cogitar que esse rapaz seja prefeito de São Paulo?”, questionou ela.



O deputado Kim Kataguiri (União-SP), que é outro que busca se candidatar nas eleições municipais em outubro, repercutiu a postagem do MTST. “Guilherme Boulos busca o apoio dos evangélicos ao mesmo tempo em que seu grupelho de invasores blasfemam Jesus no dia de sua morte!”, escreveu.