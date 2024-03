O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolveu presentear o presidente francês Emmanuel Macron, ao final de sua visita de três dias ao Brasil, com queijos de variados lugares do país, incluindo premiados produtos de Minas Gerais.

"Presenteei o presidente Emmanuel Macron com cinco dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecidos na França, para que ele possa me dizer o que achou deles. De Minas Gerais: o Serjão Canastra, de Piumhi, Goa Moderado de Aiuruoca, Maranata Bronze de Virgínia, e Lua Cheia da cidade de Bueno Brandão, além do Queijo da Ilha de Marajó, no Pará, e o Cuesta, de Pardinho, São Paulo. E também um espumante da Serra Gaúcha. Acho que ele vai gostar", escreveu o petista em suas redes sociais nesta quinta-feira (28/3).

O queijo Serjão Canastra é do produtor Sérgio de Paula Alves, de Piumhí, na Serra da Canastra, sendo um dos mais premiados.

Lula também entregou ao francês os queijos mineiros GOA Moderado, Maranata Bronze e Lua Cheia.

Foi na terra de Macron, em 2015, que os queijos mineiros começaram a sua jornada vitoriosa no mundo queijeiro. Durante a segunda edição do Mundial do Queijo de Tours, os queijos Capim Canastra e Catauá foram inscritos e um deles ganhou a medalha de prata.

Dois anos depois, na terceira edição, produtores mineiros levaram 12 medalhas, sendo uma super ouro para o queijo Senzala de Sacramento.

* Com informações de Celina Aquino