Na terça-feira (26/3), a primeira visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil rendeu, além de um acordo de investimentos em bioeconomia para a Amazônia, memes para as redes sociais. Internautas brincaram com as fotos de Macron e Lula em Belém e o assunto bombou nas redes sociais.





O que chamou atenção nas redes sociais foi o clima descontraído entre os presidentes, além da beleza das fotos, produzidas pelo fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert. A junção destes fatores fez com que as imagens fossem comparadas a um ensaio pré-casamento.

Leia também: Lula se confunde e chama Emmannuel Macron de Nicolas Sarkozy

"Lula e Macron fazendo ensaio de pré-wedding, devem casar na Amazônia e passar a lua de mel em Paris", disse uma internauta. "Nunca foram tão felizes!!! Macron está radiante e bronzeado!!", comentou outra.

Macron com a esposa / Macron com o Lula pic.twitter.com/aXsm5YlGj1 — thales souza reis (@thsouzareis) March 27, 2024

Eu tô apaixonada pelo ‘pre-wedding’ do Lula e do Macron ???? pic.twitter.com/EqzBpge1ex — Miss Comenta ???? (@CometaMiss) March 27, 2024

Lula e Macron protagonizam o novo sucesso francês. Nos melhores cinemas da sua cidade pic.twitter.com/AYKwgpEE9e — Galãs Feios (@galas_oficial) March 27, 2024

Confira as fotos de Lula e Macron em Belém: