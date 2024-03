O youtuber Felipe Neto voltou a fazer críticas ao governo do presidente Lula (PT), a quem ele apoiou durante a campanha eleitoral. Desta vez, o influenciador falou sobre as escolhas do chefe do Executivo brasileiro para o Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Regional Federal (TRF) 1ª Região (Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins).

"Estamos nos esforçando nesta batalha de comunicação para vencer o ultraconservadorismo. E o Lula colocando Zanin no STF e um amigo de Flávio Bolsonaro no TRF-1. A vontade é de virar as costas, esquecer tudo e todos e ir curtir meu patrimônio sem mais dores de cabeça", escreveu no X - antigo Twitter.

Zanin foi advogado do presidente Lula quando este enfrentou acusações de corrupção. Já Flávio Dino, amigo pessoal do petista, era ministro da Justiça quando foi indicado ao Supremo Tribunal Federal.

Lula foi criticado pelas escolhas, apesar de seu discurso inclusivo. Muitos dos apoiadores do presidente gostariam que ele tivesse escolhido uma mulher ou uma pessoa negra para o cargo, já que no STF nenhum dos ministros é negro e apenas uma mulher, Carmem Lúcia, ocupa o cargo de ministra.

Já no caso do TRF-1, os escolhidos foram os advogados Flavio Jardim e Eduardo Martins, que de acordo com o colunista Lauro Jardim é amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"E todos vocês que estão ficando calados com Zanin no STF, depois não adianta reclamar! Depois não adianta dizer 'ah, mas era melhor não criticar para não fortalecer o bolsonarismo'. Isso é uma vergonha, droga! Isso representa DÉCADAS de atraso!", concluiu o youtuber.

Ontem, sexta-feira (8/3), Felipe também criticou Lula. O youtuber criticou a falta de combate do governo federal às informações falsas.