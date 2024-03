Avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem piorando nos últimos meses aponta pesquisa do Ipec

Levantamento do Inteligência Pesquisa e Consultoria (Ipec) publicado nesta sexta-feira (8/3), aponta queda na avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as pesquisas de dezembro de 2023 e deste mês.

Os que avaliaram como ótimo ou bom eram 38% e agora são 33%; já os que viam a gestão como regular eram 33%, no momento são 30%; os que acham ruim ou péssimo alcançaram 32%, anteriormente eram 30%.

Excetuando a diferença negativa de cinco pontos percentuais no quesito "ótimo e bom", as outras diferenças estão dentro da margem de erro prevista.

A primeira pesquisa realizada pelo Ipec, em março do ano passado, apontou um percentual de 41% positivo e 24% de negativo.

O estudo foi realizado entre 1º e 5 março, com duas mil pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.