O governador Romeu Zema (Novo) comparou a dívida mineira, avaliada em R$ 160 bilhões, a uma "boca de jacaré". A declaração foi feita nesta quinta-feira (7/3), um dia após a reunião do chefe do Executivo mineiro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zema marcou presença na inauguração da empresa norte-americana Boston Metal em Coronel Xavier Chaves, próximo a São João del-Rei, na Região dos Campos das Vertentes, em Minas. Questionado sobre a dívida, o governador afirmou que vem tentando fazer uma "administração mais adequada", já que a dívida cresce 3,4% ao ano e os juros são cobrados a 10% ao ano.

"É uma boca de jacaré que fica cada vez mais aberta. E vai depender da reunião que teremos em Brasília ainda este mês, segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, onde serão feitas propostas. Seria prematuro da minha parte falar pelo Ministério da Fazenda, que estará propondo soluções para Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás, que são os quatro estados com grandes dívidas", afirmou.

Zema diz que vem trabalhando para corrigir a dívida. Ao falar sobre a conversa com Lula, com Fernando Haddad, e com o senador Rodrigo Pacheco, o governador disse estar otimista quanto à resolução.



"Eu queria que fosse um marco meu, e acho que o senador Rodrigo Pacheco faz o mesmo. Minas tem uma dívida inadministrável, que já causou grandes transtornos, atraso no pagamento, falta de medicamentos, estradas intransitáveis, e nós precisamos corrigir isso na fonte e não ficar empurrando esse problema com a barriga como ocorre há 30 anos", concluiu.

Depois do encontro de ontem à noite com o presidente, o governador dará sequência à sua intensa agenda de visitas ao interior do estado. Somente hoje, Zema vai visitar cinco cidades. Nesta manhã, ele esteve em Ritapólis, no Campo das Vertentes, onde visitou a prefeitura e foi recebido pelo prefeito Higino Zacarias (PSDB).