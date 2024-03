A pedido do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente Lula (PT) convidou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para uma reunião nesta quarta-feira (6/3), em Brasília, às 17h. O convite foi feito na noite desta terça-feira (5/3), logo depois de Pacheco receber a comitiva de deputados estaduais mineiros para discutir a dívida de Minas Gerais com a União.

A presença de Zema na reunião foi confirmada ao Estado de Minas pela assessoria e secretários de articulação política do governador. Na semana anterior, o governador formalizou um pedido de agenda com Lula para tratar a renegociação da dívida estadual, que já soma cerca de R$ 162 bilhões.

“Na agenda em Belo Horizonte, no início de fevereiro, o presidente Lula já havia me sinalizado que marcaria essa reunião após a série de viagens internacionais que faria. Mas cientes do retorno do presidente nesta semana, nós reforçamos o pedido por meio de ofício e fomos atendidos com a marcação da reunião”, disse Zema, por meio de nota enviada à reportagem.



Na agenda de quarta-feira (6/3) será abordada a questão da dívida que o estado acumula com a União e a repactuação do acordo de reparação pela tragédia de Mariana. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, também devem participar do encontro, assim como Pacheco (PSD-MG).

O convite à Zema já havia sido adiantado à imprensa, nesta tarde, pelo ministro da Secretaria de Relações Internacionais (SRI), Alexandre Padilha, em coletiva realizada no Palácio do Planalto.