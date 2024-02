O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) curte o feriado de carnaval no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (12/2), o ex-líder do Executivo publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece na praia, cumprimentando, tirando fotos e autografando camisetas de apoiadores, na Praia de Mambucaba, em Angra dos Reis.

Leia também: Galeria de fotos: 'É o Amô' pelo Carnaval de BH



No domingo (11/2), a cena era semelhante, ao postar vídeo em que cumprimenta e conversa com aficionados.

Após a operação Tempus Veritatis, deflagrada no último dia 8 pela Polícia Federal, e a retirada de sigilo por parte do ministro Alexandre de Moraes do vídeo da reunião ocorrida em julho de 2022, o ex-presidente recebeu uma roda de oração de um grupo de apoiadores no sábado (10/2).

- Cercadinho de Mambucaba.

- Angra dos Reis/RJ.

- 11/fevereiro, 08h00. pic.twitter.com/VO9MC2D0XH — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 11, 2024

No vídeo, bolsonaristas erguem as mãos, enquanto uma apoiadora rezava citando que "o presidente está passando por momentos difíceis".