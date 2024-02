O terceiro dia do Carnaval de Belo Horizonte movimentou as ruas da capital mineira nesta segunda-feira (12/2). Milhares de foliões curtiram o melhor do axê baiano com os blocos Baianas Ozadas e Havayanas Usadas, além dos batuques do Unidos do Barro Preto, Corte Devassa, Tropicalize, Ê o Amô e outros. Veja as fotos.

Confira alguns blocos que saíram nesta segunda-feira (12/2)



Galeria de fotos: Baianas Ozadas

Galeria de fotos: Havayanas Usadas

Galeria de fotos: Tropicalize

Galeria de fotos: Corte Devassa

Galeria de fotos: Não Acredito Que Te Beijei

Galeria de fotos: Unidos do Barro Preto