Marcos Diogo traduz para Libras o cortejo do bloco Baianas Ozadas para o público com deficiência auditiva. "Assim como os ouvintes, os surdos também sentem a energia do carnaval, por isso é uma emoção enorme traduzir a festa para eles, fazer com que essa emoção, essa energia, chegue de maneira inclusiva para todos", afirma Diogo.

Junto com sua esposa Dinalva Andrade, ele traduzia a folia para os surdos que acompanharam o desfile nesta segunda-feira (12/2).

Este é o segundo ano em que Marcos, tradutor e intérprete de Libras, faz esse trabalho para o bloco.

Veja o vídeo: