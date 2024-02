O bloco atraiu foliões de todas as idades

O Não Acredito que Te Beijei agradou moradores que preferem curtir a folia longe do Centro de Belo Horizonte. Saindo da Avenida Sinfrônio Brochado, o bloco levou a folia para o Barreiro na manhã desta segunda-feira (12/2). Na frente do trio elétrico, tinha uma área especial para crianças e adolescentes com deficiência.

