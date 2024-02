O hino do bloco, 'Solta o Espartilho', de Veronez é tradicional e conhecido pelos foliões assíduos

Criado por um grupo de teatro da Fundação Clóvis Salgado (Cefar), o Corte Devassa é conhecido pela sátira e deboche dos costumes monárquicos. Neste ano, o bloco homenageia rainhas do esporte como Marta, do futebol, a skatista Rayssa Leal, e Serena Williams, craque do tênis.

A concentração do cortejo começou às 9h na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Confira as fotos