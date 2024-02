A deflagração, nesta quinta-feira (8/2), da Operação "Tempus Veritatis", responsável por apreender o passaporte de Jair Bolsonaro (PL), realizar prisões e mais de 30 buscas e apreensões, não foi o suficiente para demover a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) de realizar, nos próximos dias, uma turnê por igrejas evangélicas nos Estados Unidos.

A viagem já estava marcada e anunciada antes das ações da Polícia Federal (PF), que visou aliados do ex-presidente. A senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) deve acompanhar a ex-primeira-dama.

De 12 a 16 de fevereiro, as duas vão passar por diferentes igrejas em quatro cidades americanas, Orlando, Pompano Beach, Atlanta e Boston.

Leia também: PF tem vídeo de Bolsonaro dizendo que iria 'entrar em campo' com seu exército

Os eventos contam com venda de ingressos com valores que variam de US$ 45 a US$ 95, o que, com taxas, chega a US$ 103, em torno de R$ 500.