No dia 6 de outubro deste ano, eleitores em todo país voltarão às urnas eletrônicas para eleger os prefeitos e vereadores de todas as cidades do Brasil.





Para poder votar, contudo, é preciso estar com a situação eleitoral em dia. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, 92.228 eleitores estão com os títulos cancelados por conta de alguma irregularidade. Isso representa 23,9% do total de eleitores da cidade.





O número chama atenção pois está bem acima da média estadual e é mais que o dobro do registrado em Belo Horizonte, local em que se concentra o maior número de eleitores em Minas Gerais.





Percentual de títulos cancelados em MG





Juiz de Fora - Eleitorado 387.735 / Títulos cancelados: 92.228 (23,9%)



Montes Claros - Eleitorado: 275.270 / Títulos cancelados: 41.942 (15%)



Uberlândia - Eleitorado: 523.250 / Títulos cancelados: 75.900 (14%)



Belo Horizonte - Eleitorado: 1.997.621 / Títulos cancelados: 228.307 (11%).





Em Minas Gerais, são 16.147.015 eleitores cadastrados.

Destes, 2.362.466 estão com o título cancelado. Isso significa que 14,6% do eleitorado não poderia votar se a eleição fosse hoje.



Como saber se estou regular na Justiça Eleitoral?





Para saber como anda a situação eleitoral, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enviar alguns dados e o sistema informará sobre se você está regularizado.





Também é possível fazer a conferência no cartório eleitoral da cidade em que reside.



Regularização pode ser feita de maneira on-line





Segundo o TSE, é possível regularizar a situação eleitoral pela internet. Para isso, é preciso acessar o Título Net e preencher as informações que são pedidas.





Com os documentos enviados, o eleitor será informado sobre como resolver as pendências e ficar em dia com a Justiça Eleitoral.



Sem a situação eleitoral regularizada, o eleitor não poderá obter passaporte ou Carteira de Identidade. Além disso, não poderá pegar empréstimo em qualquer estabelecimento mantido pelo Governo Federal.





Quem está irregular também não pode se inscrever para a realização de concurso público, ou, caso aprovado, tomar posse no cargo.