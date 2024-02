"Não há problema em errar. O que me diferencia daqueles que me detratam é que eu assumo o erro", disse a jornalista

A jornalista da GloboNews Daniela Lima pediu desculpas, na manhã desta terça-feira (30/1), por errar uma informação sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), que foi deflagrada nessa segunda-feira (29/1).

Inicialmente, a repórter havia informado que um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) havia sido apreendido entre os pertences de Carlos Bolsonaro.

Hoje, a jornalista retratou-se, afirmando que o computador foi encontrado, na verdade na casa de um militar, ex-assessor do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e ex-diretor da Abin, alvo da mesma operação.

"Aqui a correção no Conexão. Aos telespectadores e aos envolvidos, meu pedido de desculpas. A responsabilidade de fazer a curadoria da notícia é minha - e ontem eu falhei. Mas o que diferencia o jornalista é o compromisso com o fato. Erro se corrige na mesma medida", disse a jornalista.

Em suas redes sociais, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, criticou a forma como a correção foi feita.

"O problema é que o entusiasmo em dar a notícia falsa claro que foi muito maior do que o entusiasmo em corrigir o erro e, por conta disso, muita gente espalhou a notícia falsa e talvez não saiba que nunca existiu computador da ABIN na Casa do Carlos e que nada foi encontrado lá", disse Costa Neto.

"Tenho percebido que o entusiasmo em expor e falar negativamente do Bolsonaro e seus filhos, nunca será maior do que o entusiasmo que se percebe nos olhares de milhões e milhões de brasileiros patriotas. Para mim, quanto mais perseguirem, maior será o entusiasmo do povo brasileiro", completou.

Uma jornalista de uma renomada emissora de televisão fez uma fake News dizendo que encontraram um computador da ABIN na casa do vereador Carlos, filho do Bolsonaro.

Operação contra Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nessa segunda-feira. A operação investiga o monitoramento ilegal de autoridades públicas e outros cidadãos no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que como objetivo identificar destinatários e beneficiários das informações obtidas pelo uso indevido da agência.

De acordo com a PF, a operação "busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas".

Mandados de busca e apreensão foram autorizados para a residência e o gabinete de Carlos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.