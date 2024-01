Cinco anos desde a tragédia de Brumadinho, a serem completados na próxima quinta-feira (25/1), o procurador-geral de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, comentou o andamento do acordo de indenização. Em entrevista ao “EM Minas”, na noite desse sábado (20/1), o chefe do Ministério Público de Minas (MPMG) destacou que a judicialização do processo não era capaz de conferir uma resposta.

“Conseguimos entabular um acordo com a Vale, que foi responsável e reconheceu o problema que causou. Tínhamos a opção de continuar judicializado e não teríamos uma resposta imediata. Possivelmente, uma decisão judicial daqui 10, 15, 20 anos, não seria nem próxima do acordo que fizemos”, disse.





Jarbas lembra ainda que o processo criminal foi retirado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e agora está sob jurisdição da Justiça Federal. “O próprio Ministério Público Federal entende que não houve crime federal, e o processo foi retirado da justiça de primeiro grau”, emendou.

Ao mesmo tempo, o procurador afirma que o acordo de Mariana está sendo revisto, uma vez que todas as partes ficaram insatisfeitas com as definições.

“Todos estão insatisfeitos com o acordo, inclusive as empresas que alegam ter gastado mais de R$ 30 bilhões e não conseguiram entregar resultados adequados. Os atingidos não estão satisfeitos, o poder público não está satisfeito. Estamos há quase três anos discutindo um novo acordo. Chegamos agora em cláusulas definidas, muito baseadas no acordo de Brumadinho que está nos ajudando a fazer este”, frisou.

