O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a operação da Polícia Federal (PF) que realizou busca e apreensão na casa do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), nesta quinta-feira (18/1).

"Isso aqui é uma piada", escreveu o mineiro ao partilhar uma imagem da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O texto aponta que há "forte ligação entre ele (Carlos Jordy) e o investigado, Carlos Victor de Carvalho, 'uma liderança da extrema direita local', responsável (...) pela organização dos inúmeros eventos antidemocráticos na cidade de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro".

Nikolas também reclamou que a PF não faz operações na residência dos responsáveis pelo perfil Choquei, acusado pelo parlamentar de contribuir com a morte de uma jovem que se matou.

"Busca e apreensão na casa dos donos da Choquei? Não. Os tiranos se preocupam mais em perseguir opositor político do que investigar a causa da morte de uma inocente", escreveu em suas redes sociais.

As mensagens entre o investigado e o parlamentar carioca ocorreram no dia 1º de novembro em 2022, quando ocorriam bloqueios em rodovias por manifestantes inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) no pleito de 2022.

Carvalho perguntou a Jordy qual direcionamento ele daria e afirmou ter o poder de "parar tudo". O político então fala que vai ligar para ele.

Ao todo, a Polícia Federal alegou ter encontrado mais de 600 mensagens trocadas entre os dois. Algumas delas em 17 de janeiro de 2023, quando Carvalho já tinha mandado de prisão em aberto e estava foragido.

Jordy nega a troca de mensagens e afirma que nunca teve relação com quem foi para frente dos quartéis. Ele diz estar sendo alvo de uma perseguição.