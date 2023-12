Minas Gerais é um dos sete estados em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não esteve presente no primeiro ano do seu terceiro mandato. Faltando apenas nove dias para o fim de 2023, não há previsão para que o petista visite o estado e a ausência de Lula em Minas Gerais chama atenção. Segundo maior estado do país, onde inclusive Lula venceu as eleições e visitou diversas vezes durante a campanha eleitoral, Minas é o único estado da região Sudeste em que Lula não colocou os pés.

A assessoria do governo federal informou ao Estado de Minas que o presidente Lula deve visitar Minas Gerais no início de 2024. No entanto, a equipe não entrou em detalhes sobre a agenda, região ou data. Aliados do presidente também não souberam confirmar se o petista retornará ao estado em breve.

Ao longo do ano, o presidente esteve em diversas regiões cumprindo agendas, passando por 19 estados. Minas Gerais chegou a ser anunciada como um dos destinos do presidente para o final de setembro – dia 27. No entanto, a visita acabou sendo cancelada em razão de um tratamento cirúrgico, feito pelo presidente no dia 29 de setembro. A cirurgia foi realizada para cuidar de uma artrose no quadril.

Ao todo, Lula visitou 19 estados no primeiro ano de seu mandato Arte/Estado de Minas

Agendas canceladas em Minas

Na ocasião, além de Belo Horizonte, Lula visitaria Ouro Preto, Mariana e outras cidades mineiras. Na capital, Lula anunciaria melhorias para a cidade, como as obras no Anel Rodoviário da cidade e avanços na duplicação da BR-381. Com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), também havia expectativa para o presidente Lula oficializar a cessão do terreno do aeroporto Carlos Prates para construção de moradias para o Minha Casa, Minha Vida e anunciar obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, o petista iria anunciar recursos para obras de restauração destinadas a obras de Patrimônio Histórico. No Norte de Minas, em Jaíba, Lula iria inaugurar uma usina de energia solar, a Sol do Cerrado.

Com o cancelamento das agendas, havia uma expectativa para que Lula retornasse ao estado em outubro, mas não houve qualquer confirmação. Após a recuperação da cirurgia, o petista voltou a visitar alguns destinos nacionais e, inclusive, internacionais, mas Minas Gerais, novamente, não entrou na agenda de viagens do presidente.

Visitas no período eleitoral

Durante o período eleitoral de 2022, entre agosto e outubro do ano passado, Lula visitou seis cidades mineiras. Antes do primeiro turno, Lula esteve em Belo Horizonte, Ipatinga e Montes Claros e após a primeira votação retornou à capital mineira, passando também por Ribeirão das Neves, Juiz de Fora e Teófilo Otoni.

Ainda vale lembrar que Minas Gerais foi o único estado da região em que Lula venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

Estados ignorados

Além de Minas Gerais, outros seis estados não foram visitados pelo presidente Lula. Três deles na Região Norte: Rondônia, Acre e Tocantins. No Nordeste, Lula ainda não visitou Alagoas. Já no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, e no Sul, Santa Catarina.

Ao todo, Lula já esteve em 19 estados: Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná.

Estados mais visitados

Os estados que Lula mais visitou são São Paulo, com sete visitas, seguido do Rio de Janeiro, com seis idas. A Bahia aparece na terceira colocação, com quatro visitas. Para o levantamento não foram consideradas agendas em Brasília, visto que é onde fica localizado o Palácio do Alvorada e do Planalto.



Agendas do Lula em 2023

8 de janeiro - Araraquara/São Paulo: visita à região atingida pelas chuvas

21 de janeiro - Boa Vista/Roraima: visita à Casa de Apoio à Saúde Indígena Yanomami

2 de fevereiro - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro: Posse da Presidência e da Diretoria do BNDES, no Teatro do BNDES

6 de fevereiro - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro: Inauguração das unidades de oftalmologia e exames do Super Centro Carioca de Saúde

14 de fevereiro - Santo Amaro/Bahia: Lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida e entrega de conjuntos habitacionais

15 de fevereiro - Maruim/Sergipe: Solenidade de retomada das obras de duplicação da BR-101

20 de fevereiro - São Sebastião/São Paulo: visita à região afetada pelas chuvas

3 de março - Rondonópolis/Mato Grosso: Entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida

13 de março - Boa Vista/Roraima: Participação na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima

16 de março - Foz do Iguaçu/Paraná: Posse do diretor-geral Enio Verri da usina hidroelétrica Itaipu Binacional

22 de março - Santa Luzia/Paraíba: Lançamento do Complexo Renovável Neoenergia

22 de março - Recife/Pernambuco: Relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e da recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável

23 de março - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro: Visita às obras de reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro e participação no Ato Pelo Direito à Cultura

23 de março - Itaguaí/Rio de Janeiro: Visita ao Complexo Naval de Itaguaí

9 de abril - Trizidela do Vale/Maranhão: Sobrevoo à áreas atingidas por chuva

9 de maio - Gavião Peixoto/São Paulo: Inauguração da Linha de Produção do Caça F-39 Gripen

11 de maio - Salvador Bahia: Participação da Plenária Estadual do PPA

12 de maio - Fortaleza/Ceará: Cerimônia de anúncio do Programa Escolas de Tempo Integral

12 de maio - Crato/Ceará: Cerimônia de anúncio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica

25 de maio - São Paulo/São Paulo: Evento do Dia da Indústria

2 de junho - São Bernardo do Campo/São Paulo: Inauguração do Edifício do Laboratório da UFABC

6 de junho - Luis Eduardo Magalhães/Bahia: Cerimônia de abertura da 17ª Bahia Farm Show – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola e Negócios

6 de junho - Goiana/Pernambuco: Visita ao Polo Automotivo Stellantis

7 de junho - Recife e Paulista/Pernambuco: Lançamento do novo Farmácia Popular

16 de junho - Rio Verde/Goiás: Cerimônia de inauguração da Ferrovia Norte-Sul

17 de junho - Belém/Pará: Cerimônia de Anúncio da Realização da COP 30

17 de junho - Abaetetuba/Pará: Entrega do Residencial Angelin, com 222 Unidades Habitacionais

30 de junho - Porto Alegre e Viamão/Rio Grande do Sul: Entrega de Unidades Habitacionais da Minha Casa, Minha Vida

2 de julho - Salvador/Bahia: Cerimônia do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia

3 de julho - Ilhéus/Bahia: Cerimônia de início das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL I

4 de julho - Foz do Iguaçu/Paraná: Cerimônia de Assinatura de Acordo de Cooperação Itaipu/MEC/UNILA para retomada da obra do Campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e a Posse da nova Reitoria

8 e 9 de julho - Belém/Pará - Cúpula da Amazônia

23 de julho - São Bernardo do Campo/São Paulo: evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

4 de agosto - Parintins/Amazonas: Lançamento do Programa Luz para Todos; Inauguração da Interligação de Parintins/AM e de Itacoatiara/AM ao Sistema Interligado Nacional (SIN); e Assinatura da Ordem de Serviço do Linhão Manaus/AM

7 de agosto - Santarém/Pará: Visita ao Navio Hospital Escola Abaré e Inauguração da Infovia 01

10 de agosto - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro: Cerimônia de Anúncio e Formalização da Parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro para Investimentos do Anel Viário de Campo Grande

11 de agosto - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro: Cerimônia de Lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

31 de agosto - Teresina - Piauí: Cerimônia de Anúncio dos Empreendimentos do PAC no Piauí

1 de setembro - Fortaleza/Ceará: Cerimônia comemorativa dos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, do Banco do Nordeste

1 de setembro - Luís Gomes/Rio Grande do Norte: Visita as obras do Ramal do Apodi – Túnel Major Sales, no Canteiro Administrativo ALYA

7 de dezembro - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro: Cúpula do Mercosul

13 de dezembro - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro: Cerimônia Alusiva ao Dia do Marinheiro

16 de dezembro - São Paulo/São Paulo: Cerimônia de Assinatura do Contrato de Início das Obras do Empreendimento Copa do Povo, do Minha Casa, Minha Vida

15 de dezembro - Serra/Espírito Santo: Cerimônia de entrega da obra Contorno do Mestre Álvaro

18 de dezembro - Macapá/Amapá: Entrega de Unidades Habitacionais do Minha Casa, Minha Vida e anúncio de medidas para justiça nas tarifas de energia no Amapá