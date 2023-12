Termina nesta sexta-feira (22/12) o prazo para que os municípios com obras paradas de creches e escolas se inscrevam no Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica que vai garantir recursos para a conclusão dessas edificações.

Em Minas Gerais, 54 cidades têm obras de educação inacabadas (confira relação logo abaixo). A adesão pode ser feita por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação, responsável pelo pacto.

Os municípios que não aderirem ao programa de repactuação podem ser alvo de medidas judiciais de responsabilização administrativa, cível e penal. Por meio de uma recomendação, o Ministério Público Federal (MPF) alertou os municípios sobre a importância da adesão e informou que, por se tratar de um direito fundamental, “alegações de dificuldades orçamentárias” não serão aceitas, já que o governo federal está viabilizando recursos para a conclusão.

O objetivo do pacto é a retomada e a conclusão de 5.641 obras na área da educação, com um investimento de R$ 5,7 bilhões, A média de adesão até agora é em torno de 90%. O prazo vencia dia 8, mas foi prorrogado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Nenhuma criança deve ser privada do direito fundamental à educação, razão pela qual as Recomendações objetivam alcançar a adesão da totalidade das obras e municípios, pois nenhuma criança pode ser prejudicada pela inação do Poder Público: os déficits educacionais da ausência de condições adequadas refletem em toda a vida da criança e dificilmente consegue-se revertê-los”.

Lista de municípios mineiros que receberam as recomendações:

Águas Vermelhas

Aiuruoca

Angelândia

Belo Vale

Bocaiúva

Brasópolis

Cambuquira

Campina Verde

Capetinga

Capim Branco

Capitão Enéas

Caraí

Conceição de Ipanema

Coração de Jesus

Corinto

Cristália

Durandé

Espinosa

Formoso

Fronteira dos Vales

Frutal

Gameleiras

Guanhães

Guaxupé

Ijaci

Ilicínea

Ingaí

Itajubá

Itapecerica

Joaquim Felício

Juiz de Fora

Lontra

Manhuaçu

Martins Soares

Mata Verde

Mathias Lobato

Munhoz

Nova Módica

Nova Porteirinha

Ouro Preto

Patrocínio

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Rio Acima

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Santana de Pirapama

Santos Dumont

São João das Missões

Senador José Bento

Tumiritinga

Unaí

Urucuia

Verdelândia