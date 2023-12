O salário do prefeito saltará de R$ 27.763,77 mil para R$ 31.951,47

A Câmara Municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, aprovou, na noite dessa quarta-feira (20/12), projeto do Executivo que visa o aumento de salário para os cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir de 2025. Treze vereadores votaram a favor do projeto e cinco foram contra (confira ao final da matéria).





Com a aprovação, o salário do prefeito saltará de R$ 27.763,77 mil para R$ 31.951,47, totalizando um aumento de 15%. Já o salário do próximo vice-prefeito passará de cerca de R$ 18,470,20 mil para R$ 24.479,61 (acréscimo de 32,5%). Com relação aos secretários, eles passarão a ganhar R$ 20.517,04 e a adição será de 52,5%, já que, atualmente, eles recebem o salário bruto de R$ 13.416,45.





Já o pagamento do 13º salário aos agentes políticos e a correção anual dos subsídios do prefeito, vice e secretários seguirão os mesmos índices e datas da revisão salarial geral dos servidores do município.





O Estado de Minas solicitou um posicionamento da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), sobre os motivos do Executivo solicitar os aumentos por meio do Projeto de Lei. Assim que a resposta for enviada à reportagem, esta matéria será atualizada.





Confira os nomes dos vereadores que votaram a favor do projeto:

- Alessandra Piagem (Podemos)

- Almir Silva (União Brasil)

- Anderson Dois Irmãos (PSD)

- Baltazar da Farmácia (União Brasil)

- Cabo Diego Fabiano (PP)

- Celso Neto (PP)

- Fernando Mendes (MDB)

- Ismar Marão (PSD)

- Lu Fachinelli (União Brasil)

- Luizinho Kanecão (PDT)

- Pastor Eloisio (PTB)

- Samuel Pereira (MDB)

- Varciel Borges (PP)





Nomes dos vereadores que votaram contra o projeto:

- China (PMN)

- Elias Divino (Podemos)

- Marcos Jammal (MDB)

- Rochelle Gutierrez (PP)

- Tulio Micheli (Solidariedade)





O vereador Professor Wander (PSC) estava como presidente da Câmara e não votou. No entanto, ele ressaltou em seu discurso que votaria contra o projeto.