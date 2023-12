O senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse que Flávio Dino chantageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Justiça. A alegação foi feita nesta quarta-feira (13/12) durante a sabatina em que os parlamentares questionam o ministro, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

“O senhor teve o PT como apoio durante a campanha para governador do estado (do Maranhão) e, assim que assumiu o cargo, traiu o PT exonerando todos os assessores ligados ao partido, usou de uma informação para chantagear o atual presidente Lula para assumir o cargo de ministro da Justiça”, afirmou o senador.

Marcos do Val prosseguiu acusando Dino de ter interferido nas investigações dos atentados de 8 de janeiro e utilizado a Polícia Federal em benefício próprio para investigar críticas ao ministro nas redes sociais.

Em resposta, Dino negou os fatos apresentados pelo senador. "Jamais chantageei o presidente Lula até por um motivo óbvio: ele não teria me indicado. Devo a ele e tenho respeito, como tenho por todos os líderes políticos do Brasil. Isso é absolutamente falso", disse.

Dino passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado junto de Paulo Gonet, indicado por Lula para o cargo de Procurador Geral da República. Ao fim das perguntas, ambos terão seu encaminhamento votado em plenário pelos senadores. Basta uma maioria simples (41 votos) para a nomeação ser aprovada.

Dino e do Val têm um histórico recente de entreveros. No primeiro semestre, durante arguição do ministro em audiência pública no senado, ambos protagonizaram um bate-boca marcado por resposta irônica ao pretenso passado do senador na SWAT, unidade de polícia especial americana.