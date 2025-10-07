Apresentadoras do podcast dividiram histórias e reflexões sobre encontros amorosos que não deram certo

O alto número de pessoas que usam múltiplas plataformas e se concentram apenas em curtir perfis sugere que o usuário está mais interessado na validação rápida do que na busca real por um relacionamento.

É o que indicou uma pesquisa feita pelo aplicativo de relacionamentos Happn, em 2020, que apontou dificuldades de transformar o “match” virtual em conexão real.

Neste novo episódio do podcast “Não É Invenção”, as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas e Portal Uai, reúnem histórias e fazem reflexões sobre encontros amorosos que não deram certo.

Pesquisa revela falta de engajamento nos apps de namoro

78% dos brasileiros usam ou já usaram mais de um aplicativo de encontros ao mesmo tempo

81% passam mais tempo dando “like” nos perfis do que realmente conversando para conhecer alguém

94% afirmaram sentir dificuldade em engatar diálogos e interações significativas

Ao mergulhar em uma conversa sincera sobre as dinâmicas envolvidas em relacionamentos, a falta de comunicação no mundo dos encontros se destaca: “Muitas vezes a gente tenta completar o que acreditamos faltar no outro”, afirma Larissa Kümpel.

A primeira impressão: aparência ou conteúdo?

Outro aspecto refletido na dificuldade de conexão é a dualidade entre a atração visual e a sustentação desse interesse. Perfis nos aplicativos de relacionamento são focados na imagem, mas isso não é suficiente.

“O que atrai realmente é a aparência, mas tenha conteúdo para sustentar”, comenta Mannu Meg, destacando que a atração inicial por alguém pode se desfazer rapidamente sem a construção de vínculos.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Onde encontro os episódios anteriores?

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.



