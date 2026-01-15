Primeira leitura: 'Coworking e outros poemas', de Heitor Ferraz Mello

“O homem sem pele”

O homem sem pele

percebe que a fumaça do cigarro

desenha o caminho apagado

dos raios do sol

na sala da casa

no final da tarde

O homem sem pele

foge de sua memória

que evanescente

procura preencher

o forro da poltrona

que arde no vazio do corpo

O homem sem pele

perde os contornos

do mundo

que o sufoca

O homem sem pele

procura sua segunda pele

que arrebenta

da boca.

*

“O corpo escrito”

As cinzas do cigarro

formam uma constelação

sobre o papel

Um céu invertido

cujo futuro será em breve desfeito

com uma sacudidela

e um sopro

As estrelas mortas

cairão no chão do quarto

Cinzas

de um corpo escrito.

*

“Restauração”

Andamos ali

entre aquelas ruínas e puxadinhos

Casas afundadas

abaixo do nível da rua

A gramática daquelas casas

com pouco espaço

Vírgulas, entre uma frase e outra

para comportar a família numerosa

Um quadrado para todos os suores

todos os prazeres e dores

Convém manter as paredes que rebentaram para fora

do desenho original?

Parece uma língua viva – estropiada e viva

que nasce

da necessidade única

de expressar a vida– a existência

a contrapelo.

*

“Memória”

Como enfiar as mãos nesta corrente

e sentir a água entre os dedos?

Esta água corrói as membranas

resseca as articulações

até as raízes do coração

Minha mão cheia de fissuras

e dívidas-fraturas

de cada osso desgastado

Como enfiar as mãos

na corrente deste rio?

Uma história destecida

e distorcida

pelas vozes de sempre

cujo maior ofício é jogar ácido

na pele dolorida da memória.

*

“Medir o mundo”

Você o vê saltando

de estrela em estrela

com as pernas enormes

e desengonçadas

como quem desenha um mapa

um país rasgado

numa folha de caderno

É um épico

em tamanho menor

crônica que se faz e refaz

uma noite que abocanha tudo

O tempo largado

no centro do chão

um menino tão pequeno

quanto seu gigantismo

Quantas vezes morremos?

As vozes atacam e se anulam

numa tocaia

que não consigo alcançar

Um enigma que tudo absorve

num ritmo inevitável

Neste isolamento

diante da grande frase

cavalos são abatidos um por um

com patas fletidas e tesas

como um último gesto do combate

no fundo do cinzeiro.

SOBRE O AUTOR

Nascido na França em 1964, Heitor Ferraz Mello (foto) mora no Brasil desde os dois anos de idade. Formou-se em jornalismo e é mestre em Literatura Brasileira pela USP, com dissertação em 2002 sobre a poesia de Francisco Alvim (“O rito das calçadas”). É professor de jornalismo e língua portuguesa na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo. Em poesia, publicou, entre outros, “Coisas Imediatas (1996-2004), “Um a menos” (2009) e “Meu semelhante” (2016), todos pela 7 Letras. Selecionou os poemas para “Francisco Alvim: 80 anos” (Quelônio), em homenagem ao poeta mineiro.

“Coworking e outros poemas”

De Heitor Ferraz Mello

Edições Jabuticaba

76 páginas

R$ 40

