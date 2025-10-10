Livro infantojuvenil narra história de circo mambembe

José Rezende Jr. - Especial para o EM



Uma vez por ano, o circo armava a lona em Aimorés, Minas Gerais. Era sempre um circo diferente: dos mais majestosos, dignos do nome iniciado com as quatro letrinhas encantadas (G R A N), aos mais mambembes, nos quais a trapezista era a bilheteira, o pipoqueiro era também o mágico, e assim por diante.



Houve uma vez um Gran Circo London e uma menina trapezista chamada Ludimila, que encantava os meninos com o zumbido de suas asas.



Luizinho tomou coragem e foi embora com o circo. Queria ser artista e conquistar o coração de Ludimila.



Na longa jornada do nosso herói, o Gran Circo London foi se desmilinguindo aos poucos.

Já adulto, Luizinho assume a missão de levar adiante os escombros do circo. Para isso, é obrigado a se dividir em três: o Palhaço Luizim, Dom Luís El Mago Magnífico e Luizówsky O Impossível, domador e amigo de León O Leão, a fera feroz que morre de saudade da vida selvagem que nunca viveu.



Luizinho é o personagem principal do meu novo livro, “Gran Circo”, lindamente ilustrado pelo mestre Nelson Cruz.



Luizinho é o menino que tomou coragem e foi embora com o circo.



Eu sou José, o menino que não foi.

Texto de José Rezende Jr., um dos autores de “Gran Circo” (ÔZé Editora) com o ilustrador Nelson Cruz, livro infantojuvenil com a história de um circo mambembe. O lançamento será neste sábado (11/10) às 15h, na Livraria Aluá (Rua Mármore, 654, Santa Tereza, BH).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

