Livro infantojuvenil narra história de circo mambembe

Autor do texto de 'Gran circo', o escritor José Rezende Jr. conta como nasceu a história, com ilustrações de Nelson Cruz, a ser lançada neste sábado em BH

Repórter
10/10/2025 16:00

José Rezende Jr
Ganhador do Jabuti em 2010, mineiro José Rezende Jr. é um dos autores de 'Gran Circo' crédito: INTERNET/REPRODUÇÃO

José Rezende Jr. - Especial para o EM

Uma vez por ano, o circo armava a lona em Aimorés, Minas Gerais. Era sempre um circo diferente: dos mais majestosos, dignos do nome iniciado com as quatro letrinhas encantadas (G R A N), aos mais mambembes, nos quais a trapezista era a bilheteira, o pipoqueiro era também o mágico, e assim por diante.

Houve uma vez um Gran Circo London e uma menina trapezista chamada Ludimila, que encantava os meninos com o zumbido de suas asas.

Luizinho tomou coragem e foi embora com o circo. Queria ser artista e conquistar o coração de Ludimila.

Na longa jornada do nosso herói, o Gran Circo London foi se desmilinguindo aos poucos.

Já adulto, Luizinho assume a missão de levar adiante os escombros do circo. Para isso, é obrigado a se dividir em três: o Palhaço Luizim, Dom Luís El Mago Magnífico e Luizówsky O Impossível, domador e amigo de León O Leão, a fera feroz que morre de saudade da vida selvagem que nunca viveu.

Luizinho é o personagem principal do meu novo livro, “Gran Circo”, lindamente ilustrado pelo mestre Nelson Cruz.

Luizinho é o menino que tomou coragem e foi embora com o circo.

Eu sou José, o menino que não foi.

Texto de José Rezende Jr., um dos autores de “Gran Circo” (ÔZé Editora) com o ilustrador Nelson Cruz, livro infantojuvenil com a história de um circo mambembe. O lançamento será neste sábado (11/10) às 15h, na Livraria Aluá (Rua Mármore, 654, Santa Tereza, BH).

