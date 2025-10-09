Professor lança livro com reflexão teológica sobre Carolina de Jesus

Doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) e professor nas redes de ensino Santa Maria Minas e Monte Calvário, Carlos Rafael Pinto adaptou sua tese de doutorado para o livro “Carolina Maria de Jesus: contribuições para uma Teologia Negra Decolonial”. “É a primeira tese de doutorado dedicada a Carolina Maria de Jesus em um programa de pós-graduação em Teologia”, destaca o autor.

Ele conta que o convívio com os escritos de Carolina de Jesus começou antes do doutorado, ao ser apresentado a “Quarto de despejo: diário de uma favelada” pelo escritor Jonas Samudio. “Por meio das tintas da profecia – com denúncia, resistência e, segundo nossa leitura, fé – Carolina de Jesus rompeu o silêncio das correntes da opressão da miséria. Apesar da fome, ela escreveu com coragem um grito que ainda ecoa: 'Será que Deus esqueceu-me?'. É desse clamor que nasce nossa reflexão teológica que atravessa o livro”, afirma Carlos Rafael, que faz o primeiro lançamento da obra neste sábado (11/10), das 10h30 às 13h30, no Centro Loyola, em conversa com Samudio. Em 3 de novembro, Carlos Rafael volta a autografar o livro, desta vez na Academia Mineira de Letras (AML).

“Carolina Maria de Jesus: uma mulher negra, mãe solo, catadora de papéis e de palavras, uma escritora. Suas letras registram um desejo de escrita, a escrita de uma vida ou uma vida escrita, conforme ela anota em uma das páginas de seu caderno: “Crêio que, não poderei viver sem escrever”. Trata-se de uma obra que apresenta uma vida que não se cala diante das agruras cotidianas, mas que continua escrevendo sua história. Sua escrita, marcada pela fome e fortalecida pela fé, pode contribuir, conforme nossa reflexão, para uma Teologia Negra Decolonial Brasileira: um encontro entre a Teologia e as pessoas despejadas que escrevem desde as margens sociais, onde, apesar das dores, persiste: a esperança”, afirma Carlos Rafael Pinto.

Serviço

'Carolina Maria de Jesus: contribuições para uma Teologia Negra Decolonial'

De Carlos Rafael Pinto

Editora Contra o Vento

284 páginas

R$ 70

Lançamentos em Belo Horizonte neste sábado (11/9), de 10h30 às 13h30, no Centro Loyola (Rua Sinval de Sá, 700, Cidade Jardim) e no dia 3/11, às 19h30, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466, centro)

