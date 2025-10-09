Assine
Professor lança livro com reflexão teológica sobre Carolina de Jesus

Escritos da autora de 'Quarto de despejo' são analisados em 'Carolina Maria de Jesus: contribuições para uma teologia negra decolonial', de Carlos Rafael Pinto

Estado de Minas
09/10/2025 18:25 - atualizado em 09/10/2025 18:31

Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé, em São Paulo, onde escreveu 'Quarto de despejo'
Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé, em São Paulo, onde escreveu 'Quarto de despejo' crédito: Audálio Dantas/O Cruzeiro/9/6/1959

Doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) e professor nas redes de ensino Santa Maria Minas e Monte Calvário, Carlos Rafael Pinto adaptou sua tese de doutorado para o livro “Carolina Maria de Jesus: contribuições para uma Teologia Negra Decolonial”. “É a primeira tese de doutorado dedicada a Carolina Maria de Jesus em um programa de pós-graduação em Teologia”, destaca o autor.

Ele conta que o convívio com os escritos de Carolina de Jesus começou antes do doutorado, ao ser apresentado a “Quarto de despejo: diário de uma favelada” pelo escritor Jonas Samudio. “Por meio das tintas da profecia – com denúncia, resistência e, segundo nossa leitura, fé – Carolina de Jesus rompeu o silêncio das correntes da opressão da miséria. Apesar da fome, ela escreveu com coragem um grito que ainda ecoa: 'Será que Deus esqueceu-me?'. É desse clamor que nasce nossa reflexão teológica que atravessa o livro”, afirma Carlos Rafael, que faz o primeiro lançamento da obra neste sábado (11/10), das 10h30 às 13h30, no Centro Loyola, em conversa com Samudio. Em 3 de novembro, Carlos Rafael volta a autografar o livro, desta vez na Academia Mineira de Letras (AML).

“Carolina Maria de Jesus: uma mulher negra, mãe solo, catadora de papéis e de palavras, uma escritora. Suas letras registram um desejo de escrita, a escrita de uma vida ou uma vida escrita, conforme ela anota em uma das páginas de seu caderno: “Crêio que, não poderei viver sem escrever”. Trata-se de uma obra que apresenta uma vida que não se cala diante das agruras cotidianas, mas que continua escrevendo sua história. Sua escrita, marcada pela fome e fortalecida pela fé, pode contribuir, conforme nossa reflexão, para uma Teologia Negra Decolonial Brasileira: um encontro entre a Teologia e as pessoas despejadas que escrevem desde as margens sociais, onde, apesar das dores, persiste: a esperança”, afirma Carlos Rafael Pinto.

Serviço

'Carolina Maria de Jesus: contribuições para uma Teologia Negra Decolonial'
De Carlos Rafael Pinto
Editora Contra o Vento
284 páginas
R$ 70
Lançamentos em Belo Horizonte neste sábado (11/9), de 10h30 às 13h30, no Centro Loyola (Rua Sinval de Sá, 700, Cidade Jardim) e no dia 3/11, às 19h30, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466, centro)

carolina-maria-de-jesus escritora literatura quarto-de-despej teologia

