Livro 'As Três Runas' abre saga de fantasia ambientada no Império Romano

O escritor W. F. Ogando lança no próximo sábado, 11 de outubro, às 11h, o livro "As Três Runas – Livro I: As Garras do Poder Romano", no Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi). O evento contará com bate-papo e sessão de autógrafos.

Primeiro volume de uma trilogia, o livro apresenta uma narrativa de fantasia histórica ambientada no Império Romano. A trama acompanha personagens divididos entre o poder político e os mistérios das runas – símbolos que guardam significados mágicos e espirituais.

Com formação voltada para história e mitologia, Ogando constrói sua estreia literária a partir de anos de pesquisa sobre o mundo antigo. Em "As Três Runas", o autor propõe um diálogo entre o passado e o imaginário, explorando temas como poder, fé e destino.