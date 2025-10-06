Livro 'As Três Runas' abre saga de fantasia ambientada no Império Romano
Obra de estreia de W. F. Ogando será lançado no Café com Letras, em Belo Horizonte, com sessão de autógrafos e conversa com o autor
O escritor W. F. Ogando lança no próximo sábado, 11 de outubro, às 11h, o livro "As Três Runas – Livro I: As Garras do Poder Romano", no Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi). O evento contará com bate-papo e sessão de autógrafos.
Primeiro volume de uma trilogia, o livro apresenta uma narrativa de fantasia histórica ambientada no Império Romano. A trama acompanha personagens divididos entre o poder político e os mistérios das runas – símbolos que guardam significados mágicos e espirituais.
Com formação voltada para história e mitologia, Ogando constrói sua estreia literária a partir de anos de pesquisa sobre o mundo antigo. Em "As Três Runas", o autor propõe um diálogo entre o passado e o imaginário, explorando temas como poder, fé e destino.