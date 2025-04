Acontecimentos (5/4)

O passado real e o presente ficcional



O escritor Vladimir Ramos, também chamado de Vado, escreve, em ficção, a biografia de Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Proteu, magistrado nascido em Vila Rica que foi também ministro, senador, conselheiro, pedagogo, jornalista e parlamentar. Essa é a narrativa de “Proteu & eu” (Benvinda Editora), novo romance do escritor e historiador mineiro Luiz Fernandes de Assis (foto), que será lançado na próxima terça-feira (8/4), das 18h30 às 21h30, no Café Mellita, no Centro Cultural Unimed, no Minas 1 (Rua da Bahia, 2.244, 5º andar, Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte).

Luiz Fernandes de Assis mescla o passado histórico real com o presente ficcional na condução da narrativa de Vado, que vive desconectado das redes sociais por convicção. Para escrever o livro, Vado se isola numa vila paradisíaca da Bahia. Mas a chegada de seu filho, renegado pelo pai ao nascer, acompanhado da nora, atrapalha sua disciplinada rotina de escritor e abala sua determinação para chegar ao fim do romance.

A obra mescla a vida contemporânea de Vado com a história de Bernardo de Vasconcelos/Proteu na primeira metade do século 19, explica o autor. “Vado vive há anos sozinho na vila baiana de Caraíva. É um verdadeiro ermitão que se escondeu do mundo para viver da escrita, longe dos dramas familiares. Por isso, está perturbado com a chegada dos visitantes que não foram convidados”, conta Luiz Fernandes de Assis.



Para ler Daniella Zupo e escutar Bob Dylan

A pedido do Pensar, Daniella Zupo seleciona 20 canções para ouvir lendo o novo livro da autora, “O dia em que encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo” (Miguilim), com lançamento neste sábado, às 11h, na Livraria da Rua (R. Antônio de Albuquerque, 913, Savassi, em BH).

“De Elvis a Cowboy Junkies. De Nina Simone a Patti Smith. De Joan Baez a Cat Power. Quando recebi o convite do Pensar do Estado de Minas para montar uma playlist de 20 canções para ouvir lendo meu novo livro: ‘O dia em que encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo’ consegui uma ótima oportunidade de fazer o que eu já inventava fazer, mas sem coragem de ‘abrir a porta da garagem’.

E selecionei 20 releituras para canções de Bob Dylan. Faltou ‘Blowin’ in the wind’, porque, para mim, esta é uma canção de Dylan que ninguém interpreta tão bem como ele.”

1. “Tomorrow is a long time” por Elvis Presley



2. “Don’t think twice, it’s all right” por Joan Baez



3. “I shall be released” por Nina Simone



4. “If not for you” por George Harrison



5. “Like a rolling stone” por The Rolling Stones



6. “The weight” por The Band



7. “Every grain of sand” por Emmylou Harris



8. “Just like a woman” por Jeff Buckley



9. “My back pages” por The Byrds



10. “Sweet heart like you” por Chrissie Hynde



11. “Make you feel my love” por Brian Ferry



12. “Ballad of a thin man” por Cat Power



13. “I want you” por James Blunt



14. “Changin of guards” por Patti Smith



15. “Visions of Johanna” por Marianne Faithfull



16. “I’ve made up my mind to give myself to you” por The Cowboy Junkies



17. “One more cup of coffee” por The White Stripes



18. “Knocking on heaven’s door ” por Antony and the Johnsons



19. “Señor (Tales of Yankee Power)” por Willie Nelson



20. “It ain’t me babe” por Timothée Chalamet e Monica Barbaro



Em Mariana

Presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares conversa com jovens leitores sobre o seu livro “A noite dos mascarados” na programação da 2ª edição da Flimari – Feira Literária de Mariana. Com o tema “Lendas de Mariana e a arte circense em contos e versos”, a Feira será realizada entre os dias dez e 12 deste mês na cidade histórica mineira. O encontro de Faria Tavares com alunos do Colégio Flecha ocorre no dia 11, de 10h às 11h50. Os autores homenageados pela Flimari serão a carioca Roseana Murray e o mineiro Gabriel Bicalho.

Nas ruas com Whisner Fraga

"As fomes inaugurais" Arquivo

Nascido em Ituiutaba, mesma cidade de Luiz Vilela, e radicado em São Paulo, o escritor mineiro Whisner Fraga lançou recentemente uma forte coletânea de contos que tratam de pessoas em situação de rua. “As fomes inaugurais”, que saiu pela Editora Sinete, tem histórias de crueldade e desilusão, de miséria e desesperança.

“O que o escritor fez, diante de nós, foi um filme atual da exclusão dos desassistidos, párias de uma sociedade egoísta e cruel. No entanto, o bom leitor há de ter percebido, o autor a tudo imprimiu um toque de poesia, ainda que dolorosa”, aponta Hugo Almeida, no prefácio da edição de 84 páginas.