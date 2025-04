Leia poemas de Leminski escolhidos por um especialista na obra do poeta

Fabrício Marques

Outro dia eu conversava com um amigo, o Guilhermino Domiciano, que fez teatro na Unicamp, e dissemos como cada vez mais temos interesse em entender o que é ser brasileiro. De como as obras clássicas de Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro, entre muitos outros, nos ajudam a compreender o país, em sua rede de extremos, entre desigualdades e privilégios. Mas também a poesia nos ajuda nessa busca de compreensão. O que é ser brasileiro? A poesia brasileira é diferente do país em que é produzida?



A poesia de Leminski – um vulcão produtivo, irrequieto, múltiplo – pode ajudar a responder a essa pergunta. Essa também foi a minha motivação quando comecei a estudar a obra do poeta, na Faculdade de Letras da UFMG, em 1994, além do fato de que, naquele momento, haver uma certa resistência ao nome dele no ambiente acadêmico.

Como resultado dessa dissertação de mestrado, foi lançado o livro “Aço em flor – a poesia de Paulo Leminski” (Autêntica, 2001), que teve a sua segunda edição publicada em agosto do ano passado, coincidindo com os 80 anos de nascimento do poeta.



Nas entrelinhas de “Aço em flor”, procuro trazer isso à tona, ao explicitar a ampla gama de interesses do autor refletida numa face poliédrica, sua visão político-existencial da poesia, sua maneira de articular o jogo entre acaso e rigor –no contexto de uma produção que se deu, na maior parte do tempo, durante a ditadura militar do Brasil.



FABRÍCIO MARQUES é poeta e jornalista

“Meu reino”

meu reino é do outro lado do mundo

meu reino

meu mundo por um cavalo

por uma cabeça

um reino cavalar

meu cavalo?

Só falta falar

este mundo

não me deixa reinar

neste reino me resta

ser vagabundo e ruminar

meu reino por um rumo

meu cavalo

só falta me montar

meu reino cavalga este mundo

– Logo ele que nunca soube caminhar!



*



“Auge”

Me chega na forma de vozes,

palavras velozes, agudos de aves,

me chega com anos de atrasos e planos,

me chega nos ecos, palácios perdidos,

nuvens, zumbidos, subterrâneos.



Chega de evasivas, chega de frases vazias

Chega de ver fantasmas ao meio-dia.

Chega de carnaval, chega de fantasia,

chega de fazer de conta

que Atlântida existia.



Chega. Tudo chega. Chega o auge.

O que eu sou me chega.



*

“With the man”

aqui

no oeste

todo homem tem um preço

uma cabeça a prêmio

índio bom é índio morto

sem emprego

referência

ou endereço

tenho toda a liberdade

pra traçar meu enredo

nasci

numa cidade pequena

cheia de buracos de balas

porres de uísque

grandes como o grand canyon

tiroteios noturnos

entre pistoleiros brilhantes

como o ouro da califórnia

me segue uma estrela

no peito do xerife de denver



“Imperfeitiços”



Só temos dois temas,

o perfeito e o imperfeito.

O perfeito é fácil.

O imperfeito, eu tremo.

Tremo de pensar que alí,

na trama de imperfeitos feita,

o perfeito venha a luzir,

e a alma saia satisfeita.

O perfeito, apenas, cansa,

coisa que Adão já sabia.

O outro, sim, compensa,

crime acima de qualquer suspeita,

incompleta sabedoria.



*

“Depoemento”

Vocabulário?

Restrito.

Nunca digo.

Cito. Ou grito.

De palavras? Certas.

Noite, dia, longe, perto,

alas, asas, almas, pétalas.

O resto, não interessa.

Frases, as simples,

as puras sempre sim, sem símiles.

Mentira. Não amo frases.

Todas elas são, todas passam dos limites.

Dizer? Disseras. Sentir, sentiras.

De verdade, gosto mesmo

é de mentiras



Me imitem



“Um centímetro”



Poesia, o sentir no metro,

sabendo que o pensamento

no verbo vai penetrando,

milímetro por milímetro,

até este ponto exato

entre ideia e artesanato,

quando a luz se faz limite

entre um concerto e um ato.

Viver é pura desordem,

A ordem, sim, imortal.

Os inábeis que me perdoem,

perícia é fundamental.

Reprima o primeiro impulso.

Deixe a vontade passar.

Só então algum discurso

possa dar o mergulho

do grito ao ponto final.



*

(sem título)

Nenhuma linha reta

Na árvore de galhos

Para servir de seta



Nenhuma linha curva

Nas varas de retas

Para servir de arco

