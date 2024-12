A editora Tinta-da-China Brasil, em parceria com o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (Laut), lança o livro “A Lei da Bala, do Boi e da Bíblia: Cultura Democrática em Crise na Disputa por Direitos”, nesta sexta-feira (6/12).

A obra das pesquisadoras Adriane de Brito, Luciana Silva Reis, Ana Silva Rosa, e Mariana Celano de Souza, prefaciado por Renáta Uitz, destrincha as estratégias de discurso de políticos conservadores como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (Republicanos), e instituições como Proarmas e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure).

O livro mostra como os temas em debate mudaram dentro dos campos BBB (Bala, Boi e Bíblia), enquanto os discursos continuam a usar as palavras da Constituição em sentidos antipluralistas, e transforma alguns protagonistas dessas agendas em vítimas de um processo de desordem ou em bastiões do desenvolvimento do país.

O Laut é uma instituição independente e apartidária de pesquisas interdisciplinares, fundado em São Paulo no início de 2020 por pesquisadores, professores, juristas e advogados. O grupo tem se dedicado ao estudo do Estado de Direito e da democracia na universidade, imprensa e em outras esferas do debate público, monitorando as diversas manifestações do autoritarismo.

Na sexta-feira, as pesquisadoras participam de um bate-papo e sessão de autógrafos na Livraria da Travessa Ipanema, no Rio de Janeiro. Já na segunda-feira (9/12), elas repetem a agenda na Livraria da Vila Fradique, na Vila Madalena, em São Paulo.

Eventos de lançamento

Rio de Janeiro

Bate-papo e sessão de autógrafos com: Adriane Sanctis de Brito, Luciana Silva Reis, Ana Silva Rosa, Mariana Celano de Souza Amaral e Renáta Uitz

Sexta-feira, 06/12, às 19h

Livraria da Travessa Ipanema

R. Visc. de Pirajá, 572 - Ipanema, Rio de Janeiro





São Paulo

Bate-papo e sessão de autógrafos com: Adriane Sanctis de Brito, Luciana Silva Reis, Ana Silva Rosa e Mariana Celano de Souza Amaral. Com mediação de Carol Pires.

Segunda-feira, 09/12, às 19h

Livraria da Vila Fradique

R. Fradique Coutinho, 915 - Vila Madalena, São Paulo



A Lei da Bala, do Boi e da Bíblia

Adriane Sanctis de Brito, Luciana Silva Reis, Ana Silva Rosa e Mariana Celano de Souza Amaral

Tinta-da-China Brasil, coleção LAUT

232 páginas

R$84,90