BH é cenário do novo livro de Hugo Almeida



“Vale das ameixas” (Sinete), livro de Hugo Almeida, será lançado neste sábado (17/8), das 10h às 12h, no Ah! Bon Café (Diamond Mall, Avenida Olegário Maciel, 1.600, Santo Agostinho). Belo Horizonte é cenário do romance protagonizado pelo polonês Harley Tymozwski, radicado na cidade desde os anos 1960, sua empregada, dona Benedita, e o cão Bóris. Já idoso, Harley escreve suas memórias, relembrando o terror imposto pela Segunda Guerra a seu país, a mudança para o Brasil e as transformações de BH nas décadas de 1960 e 1970.

A saga de Harley remete a “A rainha dos cárceres da Grécia”, livro de Osman Lins (1924-1978). Jornalista mineiro radicado em São Paulo, Hugo Almeida defendeu tese sobre a obra de Osman em seu doutorado em literatura brasileira na USP. O mineiro é autor de “Mil corações solitários”, com o qual ganhou o Prêmio Bienal Nestlé de 1988. Publicou 15 títulos e estreou na carreira literária com o volume de contos “Globo da morte” (1975).

“Quem quiser saber o que é um escritor de texto e não de contexto; de linguagem e não de bandeiras e militâncias, tem que ler 'Vale das ameixas'. Uma obra no melhor e mais profundo sentido”, afirma o escritor Ronaldo Cagiano, vencedor do Prêmio Jabuti em 2016 com “Eles não moram mais aqui”.

Capa do livro "Vale das ameixas"





TRECHO

De “Vale das ameixas”, de Hugo Almeida

“Já no tempo de alfaiate, Zacarias, o velho Harley parecia entender a semelhança dessa profissão com a do escritor. Ambos enfrentam a mesma faina, a mesma feliz agonia de trabalhar com fios leves, da memória ou fantasia, e acertar a proporção dos cortes, o ajuste nas dobras e curvas, não exceder nas medidas. Para isso existe a tesoura, existe o ponto.

Às vezes as mãos tremem, do escritor, do alfaiate. Texto e terno têm o talhe tênue, o tenso termo. Não adianta ter pressa nem usar tecido mais barato, cai mal no corpo, amassa fácil, fácil e desfia logo. É jogar dinheiro fora. Melhor uma casimira inglesa, coisa garantida.

De nada serve agulha perita, se a linha for ordinária. Da mesma forma, só vale a pena escrever histórias bem amarradas – como se diz, rede firme (nunca um laço lasso), para resistir ao tempo. O texto que se quer literário, li não me lembro mais em que autor, deve guardar segredos e ser igual a u’a máquina bem azeitada, que funciona sem ruídos, nunca engrenagem seca, enferrujada, rangendo, ferro com ferro, como se vê tanto por aí, em livros de gente nova e até de autor consagrado (que falta faz um amigo para ler os originais com rigor).

Sem esmero, exibe-se o banal. As palavras têm sexo, se atraem. O casamento dela é o que Machado chamava de estilo. Texto é textura, leveza, fluidez. Trabalho de formiga, aranha e abelha. E precisa ter calor, inquietação, dor. O resto é fast-food.”

Simas e samba na Savassi

O professor e historiador carioca Luiz Antônio Simas lança neste sábado o livro “Maldito invento dum baronete: Uma breve história do jogo do bicho” na Livraria Jenipapo, na Savassi, a partir das 11h.

Simas apresenta a origem da jogatina em um zoológico do Rio de Janeiro, relatando os interesses que a elite e os políticos tinham na prática e como, ao cair no gosto da grande massa, passou a ser malvisto e reprimido pelas forças oficiais. Simas é conhecido por estudos e livros que tratam da história e da cultura popular, tendo obras que tratam do carnaval, umbanda e outros temas.

O lançamento, com direito a roda de samba, faz parte da programação do aniversário de dois anos da Jenipapo, que fica na Rua Fernandes Tourinho, 241.

Mineira Marcela Dantés

Dantés em Paraty

A mineira Marcela Dantés foi confirmada na programação oficial da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que será realizada de 9 a 13 de outubro na cidade do litoral do Rio de Janeiro.

Autora dos romances “Nem sinal de asas” e “João Maria Matilde” (que acaba de ganhar reimpressão da Autêntica Contemporânea), finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura, Dantés levará a Paraty o seu “Vento vazio”, estreia da autora na Companhia das Letras.

Lançamentos

Capa do livro "Três poetas moderníssimas"

“Três poetas moderníssimas”

• Marina Loy, Hope Mirrlees e Nancy Cunard

• Tradução de Álvaro A. Antunes

• Editora 34

• 359 páginas

• R$ 95,00

Chega às livrarias brasileiras a edição bilíngue de "Três poetas moderníssimas", obra que reúne poemas de Mina Loy, Hope Mirrlees e Nancy Cunard. Com organização, tradução, ensaios e notas de Álvaro Antunes, o livro faz parte da Coleção Poesia e destaca-se por apresentar, pela primeira vez em português, uma seleção de textos que marcaram o modernismo literário europeu.

As autoras Mina Loy, Hope Mirrlees e Nancy Cunard foram figuras de destaque na cena literária do início do século 20. Seus trabalhos exploraram novas formas poéticas e abordaram temas que desafiaram as convenções da época, incluindo questões de gênero, liberdade sexual e críticas sociais.

Capa do livro "O prazer censurado: clitóris e pensamento"



“O prazer censurado: clitóris e pensamento”

• Catherine Malabou

• Tradução de Célia Euvaldo

• Ubu Editora

• 128 páginas

• R$ 59,90

O livro da filósofa francesa Catherine Malabou oferece uma análise instigante sobre a interseção entre sexualidade e filosofia, utilizando o clitóris como ponto central de reflexão. Com tradução de Célia Euvaldo, a obra explora como a filosofia, historicamente marcada por uma perspectiva masculina, pode ser transformada ao incorporar experiências corporais e sexuais femininas.

A autora busca romper com tradições filosóficas que desconsideram o corpo e suas manifestações, trazendo à tona a importância do clitóris como um símbolo de resistência e conhecimento.

Capa do livro "Fazendo o céu falar: sobre teopoesia"



“Fazendo o céu falar: sobre teopoesia”

• Peter Sloterdijk

• Tradução de Nélio Schneider

• Estação Liberdade

• 352 páginas

• 96,00

O filósofo alemão Peter Sloterdijk apresenta em seu livro uma reflexão inovadora sobre a conexão entre poesia e espiritualidade. A obra, traduzida por Nélio Schneider, examina como a poesia pode ser um veículo para expressar e moldar experiências transcendentais. O autor propõe o conceito de teopoesia, sugerindo que a poesia não apenas reflete, mas também contribui para a experiência religiosa.