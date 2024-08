Sobre o autor

Mineiro de Belo Horizonte, Lucas Guimaraens tem 45 anos e sete livros publicados entre poesia e filosofia. Entre os títulos, “Onde (poeira pixel poesia)”; “33,333 – Conexões bilaterais”; “Exílio – o largo das incertezas” e o mais recente, “Amarrar o corpo na lua”, lançado no ano passado.

Integrante de uma família de escritores que inclui nomes como Bernardo Guimarães e Alphonsus de Guimaraens, Lucas será um dos homenageados na segunda edição do Festival Literário Internacional de Paracatu, o Fliparacatu, que será realizado na cidade mineira de 28 de agosto a 1º de setembro.



“Armazém”



(Do livro “Amarrar o corpo na lua”, de 2023)

Prefiro armazéns

a supermercados

nas prateleiras

há o insondável

invendável sonho

o derradeiro grito

o despejo explícito

o frango assado

o pão que não comerei

as marcas de segunda linha

as moças e suas carruagens

de problemas íntimos

a ausência de creche

a violência da flecha

das paixões que

nos deixam prenhas

o amor que nasce

do ato da carne

mais um tiro

bala achada

um suspiro

– sem açúcar

sem afeto –

prefiro

os guetos

como quem

usa das veias

para um exame

de sangue

as manchas

na pele

como se fossem

nuvens vagantes

a falta como

o travesseiro

que não há.

Prefiro gente

de calos a cantar

todos os dias

o sol da manhã

& suas ilusões.

*

“Arqueologia”

(Do livro “Exílio – o lago das incertezas”, de 2018)

eu – sem memórias –

comerei uma madeleine –

marca st-michel –

sem efeito

comerei espiga de milho

& sopa de cará para

encarar a infância

(& seus desdobramentos)

“Belo Horizonte”

(Do livro “Amarrar o corpo na lua”, de 2023)

Um poema em escavação:

Belo Horizonte

sexos explícitos

nas praças

verão sem mar

que mar haveria

onde há caminhos

nas montanhas?

Andamos

entre lotações

e prisões

nos agarramos com

joelhos que se esbarram

gentileza de cadeira de rodas

vocação de retóricas de mudos

muros que não separam

mas atormentam diferenças

ainda sem mar

caminhamos com

pés na terra e areia

(ou rodas)

nossos livros são

mais pensamentos

mais horizontes

mais aquela mesa

de bar sem mar

ainda assim

com muitos mares

nem sabíamos a origem dos nomes

mas acordávamos com a Serra do Curral

não será paródia da rua Nascimento Silva 107

lá há mar

aqui há terra

Belo Horizonte.



“Depois daquela noite”

(Do livro “Onde (poeira pixel poesia)”, de 2011)

seus olhos fechados pensam em quê?

corpos elétricos jogados sobre túmulos de anteontem

sombra azul poeira de uma noite pichada no muro?

esses cílios são rastelos de que campos?

pensam nas verdes ondas do último ecstasy e gotas

que faziam passos amanhecerem trôpegos e

esperançosos?

o vermelho em seus lábios me faz corar

e esconde o sangue de dentro

os dentes serrados rangendo sementes

que não brotam a vida de seus filhos

nesses cabelos nunca penteados

e jorra no asfalto as incertezas de seus amanhãs.

esses filhos de madrugada

romperão o barulho solitário

dos lixeiros da noite ou deitarão

o sono pesado dos cadeados?

esses olhos seus e deles: fecham envergonhados as esquinas ou gozam o sétimo selo como aragem de milagres cotidianos?

*

“Dulcineia”

(Do livro “Onde (poeira pixel poesia)”, de 2011)

espero suas fotos na gaveta do escritório

seu perfume ou densa nuvem de cóleras e bravas

chuvas seus pingados pingentes rubros deixados entre a cama e o criado mudo.

aguardo histórias para contar e porres de decepção.

aguardo ingressos amassados no bolso da luz do filme

do fio telefone e promessa de ausência de solidão atrás da linha.

espero o frio da escandinávia nos travesseiros

e a luz do laptop aceso ao meu lado às cinco da manhã.

espero a falta de grana e whitman na sua grama

de arestas hipnóticas e olhos futuros de reprovação.

levanto-me e despeço-me de você com sua pele embaixo das unhas e o batom que não mais deixará traços de anos de arqueologia a dois.

arranco do sofá maduro a estopa de assentos vários

e aguardo sua existência nos meus sonhos.

aqueço-me com faca, esperança e olhos atrás da tela do computador.

espero insaciadamente dulcineia e horas de terapias em megabytes.

“Exílio”

(Do livro “Exílio – o lago das incertezas”, de 2018)

o exílio diz todas as palavras do poema

ruas que se fendem com o tempo

passos de vidro em brita quente

o exílio palavra sem pronúncia

prédio de labirintos e derramamentos.

corrimão de incertezas sob os dedos da saudade.

*

“Quando era Paris”

(Do livro: “33,333 – Conexões bilaterais”, de 2015)

metrôs e placas vermelhas

ferros verdes do tempo urbano

livros pobres nas mãos enormes

olhos desiludidos de guerras

apatia recessão.

velhas corcundas à procura da carteira perdida

novos sonhos ou adrenalina

estudantes em corte das veias de palavras

assunção de utopias reais.

havia vida naquelas manhãs de barcos cinzas.

*

“Um deus pousou em meu dedo”

(Do livro “Amarrar o corpo na lua”, de 2023)

Somos concavidades e muco

e não nos completamos ou saciamos

um pássaro pousou no ninho

não nutriu os sete pios

ou as sete mortes

poros estão abertos

e o toque dos lábios

não os preenchem

uma conversa talvez

pão no armazém

discurso de trabalho

a volta para casa

e os cotovelos

de abrir espaços

& degraus

um deus pousou em meu dedo

a porta do carro abriu

a boca aberta a articular

a direção pretendida

pode parar aqui

porosidades não se beijam

encontros permanecem

rios e raiva

seiva para outros poemas

o restaurante fecha

ficamos a olhar escuridões

alguém enrola tabaco

terminam as cervejas

como um naufrágio

de frustrações

amanhã tenho

que pintar as paredes

do apartamento alugado

novamente deus

na palma da mão

pode virar à esquerda

sempre à esquerda

que se os poros

estão prostrados

os sonhos

não.