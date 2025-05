GOLPE DOS DESCONTOS

“Em razão do dever de transparência, é importante que o governo divulgue o nome das associações envolvidas nos golpes dos descontos no âmbito do INSS (aposentados). Essa relação deve estar em ordem decrescente da quantidade de aposentados vitimados por associação, bem como os valores recebidos. Da mesma forma – e principalmente –, poderia ser divulgada a relação das instituições financeiras envolvidas nos golpes dos consignados, com informação do número de vítimas e volume de recursos envolvidos por instituição financeira.”

MILTON CORDOVA JUNIOR

Vicente Pires – DF