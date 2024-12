Daniel Grynberg

Diretor executivo do Grupo +Unidos, bacharel em Administração de Empresas pelo Insper, com cursos complementares em Valuation, Empreendedorismo e mestrado em Gestão Pública pelo Insper

No dia 5 de dezembro, o mundo celebra o Dia Internacional do Voluntário, uma data que nos convida a refletir sobre o impacto transformador do voluntariado. No Brasil, um país marcado por profundas desigualdades sociais, essas ações são um verdadeiro motor de inclusão, esperança e transformação em comunidades vulneráveis.



Segundo o IBGE, 6,9 milhões de brasileiros participaram de atividades voluntárias em 2022. Embora expressivo, esse número corresponde a menos de 5% da população, destacando o grande potencial de crescimento da participação cidadã. Nas áreas como educação, saúde e assistência social, o voluntariado já desempenha um papel crucial, mas ainda há muito espaço para ampliação e engajamento.



O impacto do voluntariado vai muito além do apoio às comunidades atendidas. Pesquisas da Universidade Johns Hopkins indicam que pessoas envolvidas em atividades voluntárias experimentam benefícios como redução do estresse, aumento da autoestima e maior satisfação pessoal. Esses dados mostram que a solidariedade não é apenas uma via de ajuda ao próximo, mas também um caminho para crescimento pessoal e fortalecimento dos laços sociais.



Quando bem estruturado, o voluntariado também se destaca por sua capacidade de gerar mudanças profundas e rigorosas. Ações planejadas e coordenadas podem influenciar o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas, criar redes de apoio que superem limitações institucionais e mobilizar esforços coletivos para a solução de desafios complexos. Por isso, é essencial garantir que as iniciativas voluntárias tenham objetivos claros, planejamento eficiente e um uso inteligente dos recursos disponíveis.



O ato de voluntariar-se, contudo, não exige grandes recursos nem gestos grandiosos. Muitas vezes, pequenos esforços, como ouvir, orientar ou compartilhar experiências, podem transformar vidas. No Brasil, programas de mentoria e rodas de conversa mostram como a dedicação de voluntários pode promover a inclusão, a educação e o desenvolvimento profissional, ao mesmo tempo em que oferecem aos participantes um aprendizado enriquecedor.



Neste Dia Internacional do Voluntário, a mensagem é de que todos podem ser agentes de transformação. O voluntariado, além de beneficiar quem recebe, é uma oportunidade de crescimento para quem se faz. Em um país com desafios tão complexos como o Brasil, essas ações se tornam peças fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.



A data nos convida a agir. Inspirar-se e participar de iniciativas voluntárias é uma forma não apenas de transformar a vida de outra pessoa, mas também de redescobrir o poder da conexão e da empatia em nossa própria jornada. Que este seja o ponto de partida para um futuro mais inclusivo e humano.