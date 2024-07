RODRIGO BOURSCHEIDT

CEO e fundador da Energy+

O Brasil começou a olhar para a energia solar de forma mais significativa a partir de 2012, com a Resolução Normativa número 482 da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que regulamentou a microgeração e minigeração distribuída. Antes disso, o país era altamente dependente de hidroeletricidade, com pouca diversificação nas fontes de energia renovável. A energia solar era praticamente inexistente no cenário energético brasileiro.



Hoje temos políticas de incentivo, com a isenção de impostos como ICMS, PIS e Cofins para sistemas de geração distribuída em muitos estados, mas ainda estamos uns 20 anos atrasados em relação ao mundo.



A expectativa é que a matriz energética brasileira fique bem mais diversa nas próximas décadas, afinal o país é um dos que possui maior potencial na produção de energia limpa e renovável.



Em 2050, segundo estudo da consultoria Bloomberg New Energy Finance, cerca de 32% da energia nacional viria do sol, enquanto a hidrelétrica cairia para 30%, e a eólica subiria para 14,2%.



Atualmente, um dos desafios é a necessidade de praticidade das leis e dos regulamentos. Por exemplo, uma concessionária precisa ser mais ágil no momento de dar o acesso ao microgerador, pois conseguir essa autorização é bem demorado e desestimula o crescimento do setor.



Também a burocracia, que envolve a simplificação de processos de conexão à rede elétrica, é morosa. É preciso mais infraestrutura, com investimentos em rede elétrica para suportar a integração de mais energia solar.



Vale ressaltar que a produção de equipamentos para gerar energia solar tem um custo cada vez menor, mas ainda alto se comparado à conta de luz. É fazendo esta comparação que se calcula o retorno do capital investido e será determinante para o consumidor decidir ou não pela sua instalação.



Então, é necessário desenhar uma forma de financiamento adequada para que o usuário final possa equilibrar a conta de luz que paga com o financiamento de seu equipamento. Quando atingirmos esse equilíbrio, teremos pessoas migrando para a energia solar.



Além disso, quanto mais as concessionárias, o governo, as prefeituras, entre outros agentes, entrarem no mercado, utilizarem o sistema e divulgarem que estão utilizando, maior será a percepção de confiabilidade do consumidor.



Portanto, olhar para o passado nos permite entender os desafios superados, os acertos realizados e pode orientar decisões mais assertivas no futuro.



Aprender com a evolução tecnológica e as mudanças de mercado contribui para guiar estratégias que maximizam o potencial da energia solar.



Por isso, é primordial definir programas e incentivos, alinhados à política pública e à legislação vigentes para que o Brasil se consolide como referência mundial no aumento do uso de fontes alternativas, capazes de abastecer a crescente demanda energética da população, de atender grupos sem acesso a energia de qualidade e, ainda, mantendo a matriz altamente renovável.



A energia solar não é apenas uma solução para o presente, mas um pilar fundamental para um futuro energético mais limpo, justo e que ainda a veremos sendo amplamente utilizada.