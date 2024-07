O ESG – sigla que, em inglês, faz referência aos princípios de Environmental, Social e Governance (meio ambiente, social e governança corporativa em português) – tem se tornado cada vez mais conhecido em todo o mundo, e bastante aderido em grandes corporações. Ainda assim, é um desafio para os pequenos negócios, como mostra uma pesquisa do Sebrae Minas, que mostra que 55% dos empreendedores mineiros não conhecem o termo – ainda que apliquem práticas em seus negócios que se encaixem no conceito.





O estudo ESG nos Pequenos Negócios entrevistou 1.031 proprietários de pequenos negócios no estado, divididos em: 49% microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e 10% empresas de pequeno porte (EPP). Em relação aos setores, os que tiveram mais participação foram serviços (36%), comércio (33%), indústria (20%) e construção civil (11%).

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, ressalta a importância da adesão dos empreendedores mineiros às práticas ESG. “Ações éticas e sustentáveis, que estejam alinhadas com valores e princípios voltados para o bem-estar geral, devem ser um compromisso de todas as empresas, independentemente de seu porte ou setor”, pontua ele.





Meio ambiente

A dimensão ambiental do ESG trata das práticas e políticas da empresa para minimizar seu impacto no meio ambiente.





Os dados da pesquisa do Sebrae Minas apontam que a maioria das empresas implementam alguma ação para economizar energia elétrica (80%), como substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescente por lâmpadas de LED; adotam práticas para a redução do consumo de plástico (63%); e separar os descartes para a coleta seletiva de lixo (62%).





Ainda assim, 59% dos entrevistados não implementam alguma medida para economizar água, como reaproveitamento, utilização de torneiras de pressão e de equipamentos de baixo consumo.





Práticas sociais

A dimensão social do ESG fala sobre as práticas e políticas para promover o bem-estar das pessoas e das comunidades com as quais as empresas interagem. Assim promover ações sociais responsáveis é uma das formas de atender às expectativas de uma sociedade cada vez mais exigente com o impacto social das organizações.





O levantamento do Sebrae Minas apontou que a maioria dos entrevistados possuem práticas voltadas para a saúde e o bem-estar de seus funcionários (75%); e se posiciona a favor da diversidade e inclusão de diferentes gêneros, raças, idades e orientações sexuais (67%).

Pensando em comunidades exteriores ao negócio, apenas 46% das empresas produzem ou apoiam eventos para a população local; e 43% realizam ações de voluntariado e doações.





Governança corporativa

A dimensão de governança se refere à implementação de práticas que assegurem uma gestão ética, transparente e responsável. Com elas, é possível reduzir riscos, aumentar a confiança dos clientes e parceiros, além de promover a sustentabilidade a longo prazo.





Em relação a essas práticas, a pesquisa mostra que 81% das empresas conseguem realizar o pagamento das obrigações financeiras em dia; 66% dos pequenos negócios realizam planejamento estratégico; e 52% das empresas possuem algum tipo de canal de comunicação para receber críticas, elogios e sugestões de clientes, fornecedores e funcionários – medida que cresce diretamente proporcional ao porte das empresas: 48% dos MEI, 57% das microempresas e 65% das empresas de pequeno porte.





Ainda que 80% das empresas declarem possuir algum tipo de contrato com todos os funcionários e prestadores de serviços, quanto menor o porte, maior a informalidade: 32% dos MEI não possuem contrato com todos os seus funcionários, enquanto para as microempresas o percentual foi de 12% e para as empresas de pequeno porte, 10%.





Diferencial

De acordo com o Sebrae Minas, a adesão a uma agenda ESG pode trazer diversas vantagens para os pequenos negócios, como diferencial no mercado; redução de custos; minimização de impactos ambientais; fidelização de clientes; engajamento de funcionários; além da atração de investidores e consumidores.





A instituição oferece diversos conteúdos gratuitos sobre como aplicar ESG nas empresas por meio do Sebrae Play, uma plataforma que pode ser acessada de qualquer dispositivo eletrônico.





Além da temática do ESG, também oferece cursos sobre empreendedorismo, estratégia e gestão, finanças, franquias, inovação e tecnologia, leis e impostos, liderança e pessoas, marketing digital, startups e vendas.