SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo autorizou a biomédica Heloísa Rodrigues de Lima, 28, a retirar o nome da mãe da certidão de nascimento após relatar abusos na infância. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acolheu o recurso por unanimidade na terça-feira (24), revertendo a decisão de primeira instância que havia mantido a filiação materna no registro. Cabe recurso.

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Heloísa disse à Folha de S.Paulo ter sentido "um peso enorme" sair do corpo com a decisão.

Ela afirma que ao escrever o nome da mãe em um documento ou cadastro, era levada ao passado, quando diz ter sofrido abusos. "Hoje não vou mais precisar passar por esse marcador de trauma."

Ela também rebateu o entendimento do juiz da primeira instância, que havia apontado que a mudança no documento não apagaria o passado nem lhe traria benefícios. "A sensação é que hoje, aos 28 anos, pela primeira vez estou sendo ouvida", afirmou.

A biomédica relata ter sofrido violência desde os 9 anos. Documentos do Conselho Tutelar revelados em julho mostram que, aos 11, Heloísa procurou ajuda para denunciar agressões contra ela e os irmãos. A jovem afirma que a mãe permitia que homens abusassem sexualmente dela em troca de dinheiro.

Em julho, a Polícia Civil ouviu a mãe, Patrícia Alves Duque, no inquérito que apura suspeitas de estupro de vulnerável e perseguição. Em entrevista à reportagem na ocasião, Patrícia negou as acusações e disse que reunia provas para contestá-las.

"Já fui intimada. A polícia já me ouviu. Contei tudo para a delegada e neguei tudo porque é tudo mentira", afirmou.

A reportagem procurou Patrícia por telefone e mensagem na manhã desta quarta (25) para comentar a decisão, mas ela não atendeu as ligações nem respondeu às mensagens.

O caso foi julgado pela 2ª Câmara de Direito Privado do tribunal. Os desembargadores Fernando Marcondes e Jorge Tosta acompanharam o voto da relatora, Hertha Helena de Oliveira. Além da retirada do nome da mãe, a defesa pediu a exclusão dos avós maternos do registro civil e a alteração do nome da biomédica após o reconhecimento judicial da paternidade biológica.

A sentença reconheceu os abusos e citou um estudo psicológico que associava o sofrimento de Heloísa à figura materna, mas o juiz entendeu que a exclusão da filiação não tinha amparo na legislação. A defesa recorreu.

A advogada Andréa Galliza, que representa a jovem, afirma que o recurso se baseou na proteção à saúde psíquica e nos direitos da personalidade e da dignidade. Segundo ela, o laudo psicológico apontou a gravidade dos traumas e o sofrimento com a manutenção do nome da mãe nos documentos.

Para Heloísa, o julgamento abre caminho para casos semelhantes.

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"É incontável o número de mulheres e homens que entraram em contato comigo porque também querem retirar o nome da mãe. Se pode o do pai, por que o da mãe não? Os dois têm a mesma obrigação perante a lei com os filhos", disse Heloísa, que ainda aguarda o desfecho de outros processos.