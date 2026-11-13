Viúva de Lito Sousa explica uso de remédios contra o luto

RÁDIO TUPI

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A empresária Mila Seidl relatou aos seguidores que recorreu ao suporte psiquiátrico e ao uso de medicamentos controlados para conseguir enfrentar a perda do marido, o piloto e produtor de conteúdo Lito Sousa. O acompanhamento médico teve início de forma antecipada, ainda durante o período em que ele estava doente.

De acordo com a empresária, a medicação se tornou essencial para amenizar os sintomas de ansiedade e depressão que surgiram ao longo do tratamento do companheiro. Ela abordou o tema abertamente ao explicar a postura observada pelo público.

Apoio médico e serenidade

Ao justificar a serenidade que demonstra em determinadas situações cotidianas, Mila pontuou que já estava medicada antes da morte do marido. Ela afirmou aos seguidores que não teria estrutura emocional para passar por essa fase sem o auxílio e a intervenção médica.

Ao desabafar sobre a fase difícil, a influenciadora destacou que "Não tem como, gente. Tem alguns momentos em que é impossível". Mila acrescentou que não saberia como estaria vivendo esse momento sem o remédio, mesmo sabendo que outras pessoas conseguem lidar com a situação sem esse tipo de auxílio.

Ação dos medicamentos no luto

A viúva fez questão de esclarecer que o tratamento e a intervenção médica não eliminam o luto nem apagam a dor provocada pela ausência física do piloto. A substância atua com um papel definido: diminuir a intensidade dos picos de angústia.

Ao descrever a ação dos comprimidos no cotidiano, a influenciadora afirmou que "Ele não tira o meu sofrimento, entende? Mas, acho que ele abaixa um pouco".

Diagnóstico e legado de Lito Sousa

Conhecido em todo o país pelo trabalho de divulgação sobre aviação no canal do YouTube "Aviões e Músicas", Lito faleceu em decorrência da Doença de Creutzfeldt-Jakob. A enfermidade neurodegenerativa rara havia sido descoberta aproximadamente 40 dias antes de sua morte.

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O piloto viveu um relacionamento de mais de dez anos com Mila. Ele deixou a esposa e o filho do casal, Malone, de 7 anos.