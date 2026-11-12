Disfarçados na praia, policiais prendem homem com 47 registros

Agentes da Polícia Civil disfarçados de banhistas prenderam nesta quarta-feira (11) um homem apontado como especialista em roubos de telefones e motocicletas. A captura de Yago Magalhães de Lima ocorreu na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O suspeito possui 47 registros criminais e acabou detido no momento em que selecionava alvos na areia. Investigações apontam que o jovem possui ligação com a facção Comando Vermelho e é procedente da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Nas redes sociais, ele exibia fotos de ações criminosas e fugas de viaturas policiais. Em uma das postagens divulgadas, o rapaz posava segurando um leque de cédulas de R$ 50 e R$ 100.

Prisão na faixa de areia

O monitoramento discreto mobilizou equipes da 14ª DP (Leblon) e da 12ª DP (Copacabana), sob coordenação dos delegados Alexandre Netto Cardoso e Ângelo Lages, com reforço de integrantes do Segurança Presente.

Ao notarem que o suspeito rondava os banhistas para cometer assaltos, os policiais fecharam o cerco e efetuaram a captura. Contra o homem havia um mandado de busca e apreensão em aberto, expedido no período em que ele ainda era adolescente.

Leia Mais Mulher é assaltada e desmaia na calçada; veja imagens 'Foram 4 assaltos em 10 dias': o pavor e trauma nas farmácias com roubos de canetas emagrecedoras Vídeo: mulher leva socos durante tentativa de assalto no Rio

Ação contra furto de cabos

Em outra investida, equipes da Polícia Civil deflagraram nesta quinta-feira (12) uma operação contra um grupo criminoso que roubava cabos subterrâneos de cobre pertencentes à concessionária Light. Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão na Zona Sudoeste da cidade.

As ordens judiciais ocorreram nas seguintes regiões:

Itanhangá

Taquara

Pechincha

Praça Seca

O esquema foi desvendado em conjunto pela Delegacia de Roubos e Furtos e pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. As apurações revelaram que os envolvidos utilizavam caminhões para tracionar e arrancar a fiação elétrica do solo, destinando o material a receptadores.

Durante as diligências, duas motocicletas foram localizadas com um homem encaminhado para prestar esclarecimentos. Aparelhos celulares e documentos também acabaram recolhidos para a realização de perícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O titular da DRF, delegado Uriel Alcantara, informou que as autoridades apuram se os veículos "foram utilizados como batedoras para dar apoio ao caminhão usado na subtração dos cabos". Caso a procedência criminosa das motos seja confirmada, o investigado poderá permanecer detido.