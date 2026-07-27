Vídeo: mulher leva socos durante tentativa de assalto no Rio

Uma mulher foi agredida com socos durante uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (27/7) no Bairro Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na Rua Professor Henrique Costa.

Uma câmera de segurança da região registrou toda a ação. As imagens mostram a vítima caminhando pela rua quando um homem em uma motocicleta se aproxima e tenta arrancar sua bolsa.

A mulher reage à abordagem e puxa o objeto de volta. Na sequência, o assaltante, ainda sobre a moto, começa a agredi-la com diversos socos. Durante o ataque, a motocicleta chega a cair no chão.

Após as agressões, o criminoso fugiu do local. A rua onde o fato aconteceu é pouco movimentada e estava deserta no momento do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até a mais recente atualização sobre o caso, as polícias Civil e Militar não haviam se manifestado. Também não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou a identificação do suspeito.