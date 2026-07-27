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ATAQUE

Vídeo: mulher leva socos durante tentativa de assalto no Rio

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a vítima tem a bolsa puxada e é atacada pelo criminoso em uma rua deserta de Jacarepaguá

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
27/07/2026 14:22

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Vídeo: Mulher leva socos durante tentativa de assalto no Pechincha
Vídeo: Mulher leva socos durante tentativa de assalto no Pechincha, Zona Sudoeste do Rio crédito: Tupi

Uma mulher foi agredida com socos durante uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (27/7) no Bairro Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na Rua Professor Henrique Costa.

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Uma câmera de segurança da região registrou toda a ação. As imagens mostram a vítima caminhando pela rua quando um homem em uma motocicleta se aproxima e tenta arrancar sua bolsa.

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A mulher reage à abordagem e puxa o objeto de volta. Na sequência, o assaltante, ainda sobre a moto, começa a agredi-la com diversos socos. Durante o ataque, a motocicleta chega a cair no chão.

Após as agressões, o criminoso fugiu do local. A rua onde o fato aconteceu é pouco movimentada e estava deserta no momento do crime.

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Até a mais recente atualização sobre o caso, as polícias Civil e Militar não haviam se manifestado. Também não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou a identificação do suspeito.

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