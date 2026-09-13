Dupla é presa por assalto com arma de fogo em operação do Rock in Rio

Dois jovens de 19 anos foram presos na noite desse sábado (12/9) em uma ação conjunta do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal e da Polícia Militar. A prisão em flagrante ocorreu durante o patrulhamento para o Rock in Rio 2026, após um roubo à mão armada.

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O crime aconteceu perto da estação de BRT Bosque da Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro (RJ). Após o assalto, os suspeitos fugiram para uma área de vegetação, onde foram cercados pelas forças de segurança. Um dos jovens localizados portava um revólver calibre 38.

A dupla foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca) para o registro da ocorrência. As vítimas, um casal e um homem, compareceram à delegacia, prestaram queixa e fizeram o reconhecimento dos detidos.

Durante a ação criminosa, foram levados uma aliança, um cordão de ouro e dois celulares. Guardas municipais recuperaram um dos aparelhos, que foi devolvido ao proprietário ainda na unidade policial. A arma foi entregue à autoridade policial.

Balanço de infrações e presença operacional

A operação da GM-Rio na penúltima noite do festival também registrou outras ocorrências. Foram aplicadas 94 multas de trânsito e realizadas oito abordagens diversas pelos agentes.

O esquema de segurança para o evento segue montado até 18 de setembro. O efetivo total é de 4.700 guardas, com uma média diária de 400 agentes mobilizados para atuar na Cidade do Rock.

As equipes iniciaram os trabalhos no dia 1º de setembro. O foco da atuação é garantir a segurança urbana e organizar o trânsito na região. Agentes também orientam pedestres nas travessias e operam bloqueios viários para manter a circulação de veículos ordenada.

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