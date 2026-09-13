Assine
overlay
Início Nacional
RIO DE JANEIRO

Dupla é presa por assalto com arma de fogo em operação do Rock in Rio

Operação conjunta da Guarda Municipal e PM cercou suspeitos em área de mata; um dos celulares roubados foi recuperado e devolvido à vítima na delegacia

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
13/09/2026 13:42 - atualizado em 13/09/2026 13:43

compartilhe

×
Dupla é presa após assalto com arma de fogo na operação do Rock in Rio
Dupla é presa na noite desse sábado (12/9) crédito: Tupi

Dois jovens de 19 anos foram presos na noite desse sábado (12/9) em uma ação conjunta do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal e da Polícia Militar. A prisão em flagrante ocorreu durante o patrulhamento para o Rock in Rio 2026, após um roubo à mão armada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O crime aconteceu perto da estação de BRT Bosque da Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro (RJ). Após o assalto, os suspeitos fugiram para uma área de vegetação, onde foram cercados pelas forças de segurança. Um dos jovens localizados portava um revólver calibre 38.

A dupla foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca) para o registro da ocorrência. As vítimas, um casal e um homem, compareceram à delegacia, prestaram queixa e fizeram o reconhecimento dos detidos.

Durante a ação criminosa, foram levados uma aliança, um cordão de ouro e dois celulares. Guardas municipais recuperaram um dos aparelhos, que foi devolvido ao proprietário ainda na unidade policial. A arma foi entregue à autoridade policial.

Leia Mais

Balanço de infrações e presença operacional

A operação da GM-Rio na penúltima noite do festival também registrou outras ocorrências. Foram aplicadas 94 multas de trânsito e realizadas oito abordagens diversas pelos agentes.

O esquema de segurança para o evento segue montado até 18 de setembro. O efetivo total é de 4.700 guardas, com uma média diária de 400 agentes mobilizados para atuar na Cidade do Rock.

As equipes iniciaram os trabalhos no dia 1º de setembro. O foco da atuação é garantir a segurança urbana e organizar o trânsito na região. Agentes também orientam pedestres nas travessias e operam bloqueios viários para manter a circulação de veículos ordenada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

festival policia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay