Nova carteira de identidade: como pedir pelo celular e receber em casa

Solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) ficou mais fácil e prático em diversos estados do país. Agora, os cidadãos podem utilizar o celular para iniciar o processo, consultar os postos de atendimento disponíveis e agendar o horário para a emissão gratuita do documento, otimizando o tempo e evitando filas.

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Além da comodidade do agendamento on-line, estados como Minas Gerais já oferecem a opção de entrega da nova identidade pelos Correios. Com isso, após a etapa presencial obrigatória, o cidadão pode escolher receber o documento diretamente em casa, eliminando a necessidade de retornar ao posto de identificação.

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Apesar das inovações digitais, a emissão da CIN ainda não pode ser feita de forma 100% on-line. O comparecimento a um posto de atendimento continua sendo indispensável para a coleta de dados biométricos, como impressões digitais e fotografia, além da validação dos documentos originais apresentados.

Após a emissão e recebimento do documento físico, o cidadão pode acessar a versão digital da CIN diretamente pelo aplicativo GOV.BR. Essa versão tem a mesma validade legal da física e pode ser usada em todo o território nacional.

Agilidade

Os governos estaduais têm concentrado cada vez mais os serviços públicos em plataformas digitais, como aplicativos e sites oficiais. Para a emissão da nova carteira de identidade, essas ferramentas permitem que o cidadão verifique quais documentos são necessários, encontre o posto mais próximo e escolha o melhor dia e horário para ser atendido.

Na prática, o uso do celular agiliza a primeira parte do processo, que antes dependia de deslocamento ou ligações telefônicas. A centralização das informações em um único lugar digital simplifica a vida do solicitante e organiza o fluxo de atendimento nos postos, tornando o serviço mais eficiente para todos.

Em Minas Gerais, por exemplo, os moradores podem acessar serviços relacionados à identidade por meio do Portal MG e do aplicativo MG App. Essa iniciativa reflete uma tendência nacional de modernização e desburocratização do acesso a documentos civis essenciais.

Além disso, após a emissão do documento, é possível salvar a CIN on-line com validade oficial pelo aplicativo Gov.br, permitindo acessar a Carteira de Identidade Nacional de forma fácil e eficaz.

O modelo antigo de RG continua válido até 28 de fevereiro de 2032, não havendo necessidade de troca imediata.

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