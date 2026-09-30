Assine
overlay
Início Nacional
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nova carteira de identidade: como pedir pelo celular e receber em casa

Processo ficou mais prático; saiba como agendar o atendimento on-line e optar pela entrega do documento pelos Correios em alguns estados do país

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
30/09/2026 15:24 - atualizado em 30/09/2026 15:25

compartilhe

×
Nova carteira de identidade: como pedir pelo celular e receber em casa
Um modelo antigo de Carteira de Identidade, como o exibido, ainda é válido no Brasil até 2032 crédito: Márcio Leandro/ Detran-RJ

Solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) ficou mais fácil e prático em diversos estados do país. Agora, os cidadãos podem utilizar o celular para iniciar o processo, consultar os postos de atendimento disponíveis e agendar o horário para a emissão gratuita do documento, otimizando o tempo e evitando filas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além da comodidade do agendamento on-line, estados como Minas Gerais já oferecem a opção de entrega da nova identidade pelos Correios. Com isso, após a etapa presencial obrigatória, o cidadão pode escolher receber o documento diretamente em casa, eliminando a necessidade de retornar ao posto de identificação.

Leia Mais

Apesar das inovações digitais, a emissão da CIN ainda não pode ser feita de forma 100% on-line. O comparecimento a um posto de atendimento continua sendo indispensável para a coleta de dados biométricos, como impressões digitais e fotografia, além da validação dos documentos originais apresentados.

Após a emissão e recebimento do documento físico, o cidadão pode acessar a versão digital da CIN diretamente pelo aplicativo GOV.BR. Essa versão tem a mesma validade legal da física e pode ser usada em todo o território nacional.

Agilidade

Os governos estaduais têm concentrado cada vez mais os serviços públicos em plataformas digitais, como aplicativos e sites oficiais. Para a emissão da nova carteira de identidade, essas ferramentas permitem que o cidadão verifique quais documentos são necessários, encontre o posto mais próximo e escolha o melhor dia e horário para ser atendido.

Na prática, o uso do celular agiliza a primeira parte do processo, que antes dependia de deslocamento ou ligações telefônicas. A centralização das informações em um único lugar digital simplifica a vida do solicitante e organiza o fluxo de atendimento nos postos, tornando o serviço mais eficiente para todos.

Em Minas Gerais, por exemplo, os moradores podem acessar serviços relacionados à identidade por meio do Portal MG e do aplicativo MG App. Essa iniciativa reflete uma tendência nacional de modernização e desburocratização do acesso a documentos civis essenciais.

Além disso, após a emissão do documento, é possível salvar a CIN on-line com validade oficial pelo aplicativo Gov.br, permitindo acessar a Carteira de Identidade Nacional de forma fácil e eficaz.

O modelo antigo de RG continua válido até 28 de fevereiro de 2032, não havendo necessidade de troca imediata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

carteira-de-identidade-nacional cin correios identidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay