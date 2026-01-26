RG digital: como ter a Carteira de Identidade Nacional no celular

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já está sendo emitida na maioria dos estados brasileiros, possui uma versão digital com a mesma validade legal do documento físico. O recurso permite que os cidadãos acessem sua identificação diretamente pelo celular, por meio do aplicativo Gov.br, trazendo mais praticidade e segurança para o dia a dia.

Ter o RG na palma da mão dispensa a necessidade de carregar a versão impressa, evitando perdas ou danos. A emissão do documento digital é gratuita e o processo é feito de forma simples e rápida, diretamente no smartphone, sem precisar sair de casa.

Para iniciar o processo, é fundamental ter em mãos a Carteira de Identidade Nacional física, pois será necessário escanear o QR Code localizado no verso do documento. Vale destacar que o próprio procedimento de validação da CIN, que inclui reconhecimento facial, contribui para elevar sua conta Gov.br ao nível Ouro, o mais seguro, caso ela ainda não possua esse status.

Passo a passo para ativar a CIN digital

O procedimento para adicionar o novo RG ao seu celular é bastante intuitivo. Basta seguir as etapas abaixo diretamente no aplicativo oficial do governo federal. Confira como fazer:

Baixe o aplicativo Gov.br, disponível para Android e iOS, e faça o login em sua conta. Na tela inicial, procure pela seção “Meus documentos” ou toque no ícone “Carteira de documentos”. Clique no botão “+” para adicionar um novo documento e selecione a opção “Carteira de Identidade Nacional - CIN”. O aplicativo solicitará permissão para usar a câmera. Aponte o celular para o QR Code localizado no verso da sua CIN impressa. Após a leitura do código, será necessário realizar o reconhecimento facial como medida de segurança. Posicione o rosto na área indicada e siga as instruções na tela. Por fim, crie uma senha de quatro dígitos que será usada para acessar o documento dentro do aplicativo.

Depois de concluir essas etapas, a sua CIN digital estará disponível na carteira de documentos do app Gov.br. Uma das principais vantagens é que, uma vez baixado, o documento fica armazenado localmente no dispositivo e pode ser consultado mesmo que o celular esteja sem acesso à internet, garantindo que você tenha sua identificação sempre à mão.

Com a CIN digital ativada, você pode apresentar o documento no smartphone em qualquer situação que exija identificação oficial, como em viagens aéreas nacionais, bancos e repartições públicas, com a mesma aceitação da versão física.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.