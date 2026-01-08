Nova Carteira de Identidade sem sair de casa: o passo a passo completo

Ter a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na palma da mão, dentro do celular, já é uma realidade para milhões de brasileiros. O processo, integrado ao aplicativo Gov.br, permite que o cidadão acesse seu documento de forma segura e rápida, eliminando a necessidade de carregar a versão física para a maioria das situações cotidianas.

Apesar da praticidade do formato digital, é importante saber que a obtenção da primeira via do documento físico ainda exige um passo presencial na maioria dos estados. Isso ocorre porque é necessária a coleta de dados biométricos, como foto e impressões digitais, que garantem a segurança do documento. O agendamento deve ser feito no órgão emissor do seu estado, como secretarias de Segurança Pública ou institutos de identificação.

Para solicitar a primeira via da CIN, que é gratuita, o cidadão precisa apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A emissão de segundas vias, em caso de perda ou dano, pode ter um custo que varia em cada estado. Não é mais necessário levar fotos 3×4, pois a captura da imagem é feita no local. O número do CPF é o dado principal e será usado como o número de registro geral nacional.

Após a etapa presencial, o documento físico é emitido e entregue em poucos dias. Ele vem com um QR Code que é a chave para ativar a versão digital no seu smartphone. Com o cartão em mãos, o restante do processo pode ser feito de qualquer lugar, sem burocracia.

Como ativar a identidade no celular?

A versão digital da CIN fica disponível no aplicativo Gov.br, que pode ser baixado em celulares com sistemas Android ou iOS. A própria CIN permite que você eleve sua conta Gov.br ao nível Ouro, o mais seguro da plataforma, garantindo acesso a todos os serviços disponíveis. Veja o passo a passo para incluir o documento no app:

Abra o aplicativo Gov.br e faça login com seu CPF e senha. Na tela inicial, acesse a opção "Carteira de documentos". Clique no símbolo de "+" e selecione "Carteira de Identidade". Escolha a opção "Adicionar Documento" para iniciar a validação. O aplicativo solicitará que você aponte a câmera para o QR Code localizado no verso da sua CIN física. Após a leitura, será feita uma verificação de reconhecimento facial para confirmar sua identidade. Siga as instruções de segurança do aplicativo para concluir o processo.

A principal vantagem da nova CIN é a unificação do número de registro, que passa a ser o CPF. Isso simplifica a identificação e dificulta fraudes. A versão digital tem a mesma validade legal do documento físico em todo o território nacional, conforme estabelecido pela Lei 14.534/2023.

A nova CIN possui prazo de validade que varia conforme a idade: 5 anos para menores de 12 anos, 10 anos para pessoas entre 12 e 60 anos, e validade indeterminada para maiores de 60 anos. O documento de identidade antigo (RG) continuará válido em todo o território nacional até 28 de fevereiro de 2032.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.