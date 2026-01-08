Assine
SAIU PELA CULATRA

Homem solta rojão por teto solar e fogos explodem dentro do carro

Vídeo mostra o artefato sendo lançado para fora do veículo, mas retorna e explode no interior do veículo

Eduarda Soares - Rádio Tupi
Eduarda Soares - Rádio Tupi
08/01/2026 11:35

Saiu pela culatra: homem solta rojão por teto solar e fogos explodem dentro do carro
Saiu pela culatra: homem solta rojão por teto solar e fogos explodem dentro do carro crédito: Instagram/ Reprodução

Um rojão explodiu dentro de um carro com teto solar após um homem tentar lançar o artefato para fora do veículo. O caso ocorreu enquanto dois amigos estavam no interior do carro e foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos ocupantes acende o rojão e o solta pelo teto solar aberto. No entanto, os fogos retornam e explodem dentro do carro, dando um susto nos dois homens.

Apesar da explosão e do risco, os ocupantes aparentam não ter sofrido ferimentos. Após o ocorrido, um deles compartilhou nas redes sociais o vídeo com bom humor.

Veja o momento:

