Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Rigotto ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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O candidato Germano Rigotto, do MDB, concorre a uma das vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul com o número 151.

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Para votar, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por três dígitos, e apertar a tecla verde "confirma". Antes, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.

Nestas eleições, os cidadãos precisarão votar duas vezes para o cargo de senador. Serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar na mesma pessoa duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.

Candidatos ao Senado pelo RS em 2026