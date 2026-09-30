Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Rigotto ao Senado
O eleitor gaúcho escolherá dois senadores neste domingo; confira o número do ex-governador e a lista completa dos candidatos ao cargo no estado
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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O candidato Germano Rigotto, do MDB, concorre a uma das vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul com o número 151.
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Para votar, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por três dígitos, e apertar a tecla verde "confirma". Antes, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.
Nestas eleições, os cidadãos precisarão votar duas vezes para o cargo de senador. Serão escolhidos dois representantes nos 26 estados e no Distrito Federal. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar na mesma pessoa duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será anulado.
Candidatos ao Senado pelo RS em 2026
Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160
Frederico Antunes (PSD): 555
Luciano do MLB (UP): 800
Manuela D'Ávila (PSOL): 500
Marcel Van Hattem (NOVO): 300
Milton Cardoso (PSDB): 455
Pimenta (PT): 131
Regis Ethur (PSTU): 161
Renato Jaguarão (Cidadania): 234
Ric Jones (PCO): 290
Rigotto (MDB) 151
Sanderson (PL): 222
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Tania Peres (UP) 808